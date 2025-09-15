Aadhar Rules; ୧୦ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କି ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ, ଏବେ ମାଗଣା କରିନିଅନ୍ତୁ ଅପଡେଟ, ନଚେତ୍…
ଆଧାର କାର୍ଡ ଆଜି କେବଳ ଏକ ପରିଚୟପତ୍ର ନୁହେଁ। ଏହା ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପାଲଟିଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ ଆସିଛି । ଆପଣଙ୍କ ଆଦାରକାର୍ଡ ଯଦି ୧୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ହୋଇଗଲାଣି ତେବେ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଅପଡେଟ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ । ତାହା ପୁଣି ମାଗଣା । ଜାଣନ୍ତୁ ଅପଡେଟର ପ୍ରୋସେସ୍ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଧାର କାର୍ଡ ଆଜି କେବଳ ଏକ ପରିଚୟପତ୍ର ନୁହେଁ। ଏହା ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପାଲଟିଛି। ଏହାକୁ ଯୋଜନା, ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସମେତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡରେ କିଛି ଭୁଲ ସୂଚନା ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଯାହାକୁ ପରେ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।
ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ଦଶ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ସେହି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ କେବେ ଏବଂ କିପରି ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ UIDAI ଦ୍ୱାରା ସମୟ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣ ଏହାକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ । ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ମାଗଣାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ।
ମାଗଣାରେ ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ?
ଭାରତୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପ୍ରାଧିକରଣ (UIDAI) ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମାଗଣା ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହି ଅଫର 14 ଜୁନ୍ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ। ଏହି ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆପଣ MyAadhaar ପୋର୍ଟାଲ୍ ଯାଇ, ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଏବଂ ଠିକଣା ପ୍ରମାଣ ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ, ଯାହା ପାଇଁ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ତଥାପି, ଏହି ସୁବିଧା କେବଳ ଅନଲାଇନରେ ଉପଲବ୍ଧ।
ଯଦି ଆପଣ ଆଧାର ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 50 ଟଙ୍କା ଫି ଦେବାକୁ ପଡିବ। ସେହି ସମୟରେ, ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଆଇରିସ୍ ସ୍କାନ ଭଳି ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଡାଟା ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ 100 ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ ନିଆଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଏହି ଅପଡେଟ୍ ପାଞ୍ଚ ଏବଂ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ।
ଘରୁ ଆଧାର କାର୍ଡ କିପରି ଅପଡେଟ୍ କରିବେ
ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହଜ ଏବଂ ଆପଣ ଏହାକୁ ଘରୁ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ UIDAI ର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ myaadhaar.uidai.gov.in କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପଞ୍ଜିକୃତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇ OTP ସହିତ ଲଗଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସୂଚନା ସଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ବିବରଣୀ ଦେଖାଯିବ। ।
ଏହାପରେ ପରିଚୟ ଏବଂ ଠିକଣା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବାଛନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ସ୍କାନ କପି ଅପଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ସବମିଟ କରିବା ପରେ, ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ବେଷ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ଏକ 14 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ରିକ୍ବେଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଅର୍ଥାତ୍ URN ପାଇବେ। ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଅପଡେଟ୍ ଷ୍ଟାଟସ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ।