ପାଣି ଜମିଥିବା ରାସ୍ତାରେ କାର ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ଭୁଲ୍ରେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି କାମ, ପଡିପାରେ ମହଙ୍ଗା !
ପାଣି ଜମିଥିବା ରାସ୍ତାରେ କାର ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ତାହାକୁ ପୁଣିଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାର ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ହାଇଡ୍ରୋଲକ କାରଣରୁ ଇଞ୍ଜିନ ସିଜ ହୋଇପାରେ। ଗାଡ଼ିକୁ ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ଷତି ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଜାଣନ୍ତୁ ସହଜ ଟିପ୍ସ।
Monsoon Car Care : ମୌସୁମୀ ଋତୁ ଯେତିକି ମନୋରମ ଲାଗେ, ରାସ୍ତାରେ କାର୍ ଚଲାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସେତିକି ବଡ଼ ବିପତ୍ତି ଆଣିଥାଏ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପରେ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାସବୁ ନଦୀ ପାଲଟିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ପାଣି ମଝିରେ ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା ହୋଇଯାଏ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକମାନେ ଡରି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତରବରିଆ ଭାବେ କିଛି ଏମିତି ଭୁଲ କରିବସନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସ୍କ୍ରାପ ବା କବାଡ଼ିଆ ହୋଇଯାଇପାରେ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କାର ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ଭରପୂର ରାସ୍ତାରେ ହଠାତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ରହି ସଠିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯେପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ନପଡ଼େ।
ଇଞ୍ଜିନ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ
ପାଣିରେ କାର ବନ୍ଦ ହେବା ମାତ୍ରେ ୯୦% ଲୋକ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ବଡ଼ ଭୁଲ ଯାହା କରନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର ସେଲ୍ଫ ମାରିବା କିମ୍ବା କାର୍କୁ ପୁଣିଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଏପରି କରିବା ଆପଣଙ୍କ କାର ପାଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସଦୃଶ। ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସାଇଲେନ୍ସର କିମ୍ବା ଏୟାର୍ ଇନଟେକ ବାଟ ଦେଇ ପାଣି ସିଧାସଳଖ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ସିଲିଣ୍ଡର ଭିତରକୁ ପଶିଯାଏ। ବାୟୁ ସହଜରେ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗାଡ଼ିକୁ ପୁଣିଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ପିଷ୍ଟନ ଏବଂ କନେକ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ରଡ୍ ବହୁତ ଖରାପ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗିଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ବଙ୍କା ହୋଇଯାଇପାରେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଇଞ୍ଜିନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସିଜ ହୋଇଯିବ।
ଧକ୍କା ମାରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚାବି ବାହାର କରି ନିଅନ୍ତୁ
ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେବ ଯେ ପାଣି ଯୋଗୁଁ କାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ତୁରନ୍ତ ଚାବିକୁ ଇଗ୍ନିସନ୍ (Ignition)ରୁ ବାହାର କରି ନିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପୁଶ ବଟନ ବନ୍ଦ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ କାର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାର ଜିଦ ଛାଡ଼ିବାରେ ହିଁ ଭଲ। ସଠିକ ଉପାୟ ହେଉଛି ଆପଣ କାର୍କୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ (Neutral)ରେ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆଖପାଖର ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଗାଡ଼ିକୁ ଧକ୍କା ମାରି ପାଣି ଜମିଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରକୁ ଆଣନ୍ତୁ।
କାର୍କୁ କୌଣସି ଶୁଖିଲା କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଠିଆ କରନ୍ତୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶୁଖି ନଯାଇଛି ଏବଂ ମେକାନିକ୍ ତାହାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିନାହାନ୍ତି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିରେ ଚାବି ଲଗାଇବାର ଭୁଲ ଜମାରୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ପାର୍ଟସ ଏବଂ ଇଣ୍ଟିରିୟରର ରଖନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ
ଆଜିକାଲିର ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଚାଲୁଥିବା ଏକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସଦୃଶ, ଯେଉଁଥିରେ ପାୱାର ୱିଣ୍ଡୋଜ , ସେନ୍ସର ଏବଂ ଅନେକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଉପକରଣ ରହିଥାଏ। ପାଣିରେ ଫସିବା ସମୟରେ ଯଦି କାର ଭିତରକୁ ପାଣି ପଶିବାକୁ ଲାଗେ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ କାଚ ତଳକୁ କରି ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲକିଙ୍ଗ ଫେଲ ହେଲେ ଆପଣ ଭିତରେ ଲକ ହୋଇ ରହିଯାଇପାରନ୍ତି।
ଗାଡ଼ି ଥରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଗଲା ପରେ, ଏହାର ବ୍ୟାଟେରୀ କନେକ୍ସନ୍କୁ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେପରି ଶର୍ଟ ସର୍କିଟ ନ ହୁଏ। ଯଦି କାର୍ର କେବିନ ଭିତରକୁ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି, ତେବେ କବାଟଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲି ତାହାକୁ ଶୁଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶୁଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମ୍ୟୁଜିକ ସିଷ୍ଟମ କିମ୍ବା ଲାଇଟ୍ସ ଅନ କରିବାର ରିସ୍କ ଜମାରୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।