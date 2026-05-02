ହଠାତ୍ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଫୋନ୍, ବିଚଳିତ ନହୋଇ ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ, ମିଳିଯିବ ମୋବାଇଲ୍
ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରୁ ଫୋନ୍ ଖସିପଡ଼ିଲେ କ'ଣ କରିବେ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ହେଲେ, ଆମ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଛୋଟ ଭୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଆରାମରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଝରକା କିମ୍ବା ଡୋର୍ ପାଖରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଆପଣ ସେଠି କ’ଣ କରିବେ?
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଫୋନ୍ କିପରି ଫେରି ପାଇବେ ସେ ନେଇ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ, କିଛି ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯଦି ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ମିଳିଯିବ। ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ବଳ (RPF) ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ହଜାର ହଜାର ହଜିଯାଇଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି।
ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୪ରୁ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ, ୮୪ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକର ସର୍ବାଧିକ ଅଂଶ ଥିଲା।
ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପ୍ରଥମେ ଏହା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ:
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଖସିପଡ଼େ, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚେନ୍ ଟାଣିବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ବୁଝିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚେନ୍ କେବଳ ଗୁରୁତର ବିପଦ କିମ୍ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ।
ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ପଡ଼ିଯିବା ଯୋଗୁଁ ଚେନ୍ ଟାଣନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଏବଂ ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଫେରିପାଇବାର କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ।
ପ୍ରଥମେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରନ୍ତୁ:
ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନଟି ନୋଟ୍ କରିବା। ରେଳ ଟ୍ରାକ ପାଖରେ ଥିବା ପୋଲଗୁଡ଼ିକରେ ସାଧାରଣତଃ ଏକ କିଲୋମିଟର ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଏକ ଟ୍ରାକ୍ ନମ୍ବର ଥାଏ।
ଏହି ନମ୍ବରଟି ଲେଖି ରଖିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ସୂଚନା ରେଳବାଇ ପୋଲିସକୁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ:
ଏହା ପରେ, ପାଖରେ ଥିବା କୌଣସି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଫୋନ୍ ନେଇ ତୁରନ୍ତ ରେଳବାଇ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ।
୧୮୨ ହେଉଛି RPFର ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ଏହା ୨୪ ଘଣ୍ଟା କାମ କରେ।
ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର, ଟ୍ରେନ୍ ନାମ, ସମୟ ଏବଂ ପୋଲ ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ।
କିନ୍ତୁ, ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣ ୧୮୨ ରେ ସଂଯୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଦୟାକରି ଏହି ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ।
୧୫୧୨- ସରକାରୀ ରେଳବାଇ ପୋଲିସ (GRP)
୧୩୮ – ରେଳ ଯାତ୍ରୀ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍
ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ ହେବା ପରେ କ’ଣ ହୁଏ:
ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ପଞ୍ଜିକୃତ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ରେଫରେନ୍ସ ନମ୍ବର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଆପଣ ଏହି ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣଙ୍କ ମାମଲାର ସ୍ଥିତି ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ମିଳିଯାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଔପଚାରିକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ।
ଫୋନ୍ ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ କ’ଣ ଆବଶ୍ୟକ:
ଫୋନ୍ ଫେରି ପାଇବାକୁ, ଆପଣଙ୍କୁ…
ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ପଡିବ।
ଏହା ସହିତ, ଫୋନର ବିବରଣୀ ଦେବାକୁ ପଡିବ।
କେତେବେଳେ, କ୍ରୟ ବିଲ୍ କିମ୍ବା IMEI ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ମାଗିପାରନ୍ତି।
ଏହି ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ।