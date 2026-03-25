ପାଣିରେ ଫୋନ୍ ଓଦା ହୋଇଗଲେ ଭୁଲରେ ବି କରନ୍ତୁନି ଏହି ୫ଟି ଭୁଲ, ନହେଲେ ବର୍ବାଦ୍ ହୋଇଯିବ ଡିଭାଇସ୍
ବର୍ଷାରେ ଫୋନ୍ ଓଦା ହୋଇଗଲେ ପ୍ରଥମେ ଏହା କରନ୍ତୁ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବର୍ଷା ଋତୁ ଯେତେ ସୁଖଦ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ପାଇଁ ସମାନ ଭାବରେ ସେତିକି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ସାମାନ୍ୟ ଅସାବଧାନତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନକୁ ଗମ୍ଭୀର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ।
ପ୍ରାୟତଃ, ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଭୁଲ କରନ୍ତି ଯାହା ଫଳରେ ଫୋନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ ବର୍ଷାରେ କିମ୍ୱା ପାଣିରେ ଓଦା ହୋଇଯାଏ, ତେବେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଥା ମନେ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।
ଓଦା ଫୋନକୁ ତୁରନ୍ତ ଅନ୍ କରିବା ମୁର୍ଖାମି:
ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କ ଫୋନ୍ କାମ କରୁଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ସ୍ୱିଚ୍ ଅନ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କରିପାରନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ।
ଯଦି ଆପଣ ଫୋନ୍ରେ ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଏହାକୁ ଚାଲୁ କରନ୍ତି, ତେବେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଏ, ଯାହା ଡିଭାଇସ୍ର ମଦରବୋର୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ।
ହେୟାର ଡ୍ରାୟର କିମ୍ବା ହିଟର ବ୍ୟବହାର କରିବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ:
ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ଫୋନ୍ ଶୁଖାଇବା ପାଇଁ ହେୟାର ଡ୍ରାୟର କିମ୍ବା ହିଟର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ପଦ୍ଧତି ପ୍ରକୃତରେ ଲାଭ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କ୍ଷତି କରିପାରେ।
ତୀବ୍ର ଗରମ ପବନ ଫୋନ୍ର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ। ଏହା ଫୋନ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା କିମ୍ବା ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବାର ଆଶଙ୍କାକୁ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି କରେ।
ଫୋନକୁ ହଲାଇବା କିମ୍ବା ଛାଟିବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ:
କିଛି ଲୋକ ଫୋନ ଭିତରେ ପଶିଯାଇଥିବା ପାଣି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଜୋରରେ ହଲାଇଥାନ୍ତି। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାଣି ଡିଭାଇସରେ ଗଭୀରକୁ ବ୍ୟାପିପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଅଧିକ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ଏହା ଛୋଟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସର୍କିଟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।
ଏହାକୁ ଚାର୍ଜରେ ଲଗାଇବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ:
ଓଦା ଫୋନକୁ ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ଏହା କେବଳ ଫୋନକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ ନାହିଁ ବରଂ ଏହା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତ କିମ୍ବା ଡିଭାଇସ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସର୍ବଦା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଫୋନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖିବା ପରେ ହିଁ ଚାର୍ଜ କରନ୍ତୁ।
ଆପଣଙ୍କ ଫୋନକୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ:
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଓଦା ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବା। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ପଛ କଭର ଏବଂ ସିମ୍ କାର୍ଡ ବାହାର କରିଦିଅ।
ଏହା ପରେ, ଫୋନ୍କୁ ଶୁଖିଲା ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହାକୁ ଚାଉଳର ପାତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ, କାରଣ ଚାଉଳ ଆର୍ଦ୍ରତା ଶୋଷଣ କରେ। ଫୋନ୍କୁ ଅତି କମରେ ୨୪ ରୁ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ।