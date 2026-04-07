ସନ୍ନ୍ୟାସ ଛାଡ଼ି ସଂସାର ଗଢ଼ିଲେ IITian ବାବା: ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଫଟୋ!

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ମହାକୁମ୍ଭରେ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିବା ‘IITian ବାବା’ଙ୍କ କଥା ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ମନେଥିବ। ହରିୟାଣା ର ବାସିନ୍ଦା IIT ବାବା ଓରଫ୍ ଅଭୟ ସିଂହ (Abhay Singh) ଏବେ ପୁଣିଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କାରଣ ହେଉଛି, ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଛାଡ଼ି ବିବାହ କରିଛନ୍ତି।

ଏହି କଥାଟି ଶୁଣିବାକୁ ଅନେକଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସତ। ନିକଟରେ ଅଭୟ ସିଂହ ବହୁ ସମୟ ପରେ ନିଜ ପୈତୃକ ଗାଁ ଝଜ୍ଜରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ବିବାହ କରିସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଖବର କାହାକୁ ଜଣା ନଥିଲା। ଏବେ ଏହି ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସବୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି।

ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ’ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା? : ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, IIT ବାବା ଅଭୟ ସିଂହ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରତୀକାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଗତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଦୁହେଁ ଏକ ମନ୍ଦିରରେ ସାତଫେର ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବିବାହ ବିଷୟରେ କାହା ପାଖରେ ଖବର ନଥିଲା। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ନିଜ ପୈତୃକ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେତେବେଳେ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଦୁହିଁଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି।

କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ବାବାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପ୍ରତୀକା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ରୀ। ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ଗତ ଏକ ବର୍ଷ ହେବ ଜାଣିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ତାହା ପ୍ରେମରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଦୁହେଁ ବିବାହ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ବିବାହକୁ ନେଇ ଉଭୟ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି।

‘ଶ୍ରୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି’ ଗଢ଼ିବେ ଆଇଆଇଟି ବାବା : ଆଇଆଇଟି ବାବା ଓରଫ୍ ଅଭୟ ସିଂହ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାର KYC ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଝଜ୍ଜରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ନିଜ ଓକିଲ ପିତାଙ୍କ ଚେମ୍ବରରେ କିଛି ସମୟ ରହିବା ସହ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଅଭୟ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ଭିଜନ (Vision) ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି।

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୁହେଁ ମିଶି ଏକ ‘ଶ୍ରୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି’ (Shree University) ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ରହି ନିଜର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି।

