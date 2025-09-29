IIT ମାଡ୍ରାସ୍ ଲଞ୍ଚ କଲା କ୍ୟାନ୍ସର ଜିନୋମ୍ ଏବଂ ଟିସୁ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିପାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ

IIT ମାଡ୍ରାସ୍ ଲଞ୍ଚ କଲା କ୍ୟାନ୍ସର ଜିନୋମ୍ ଏବଂ ଟିସୁ ବ୍ୟାଙ୍କ । ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିପାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ।

By Seema Mohapatra
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କର୍କଟ ବା କ୍ୟାନ୍ସର ଏକ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନାହିଁ। ବର୍ଦ୍ଧିତ ଘଟଣା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜିନ୍ ଏବଂ ଟିସୁ ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚିକିତ୍ସାର ଆବଶ୍ୟକତା ରଖିଛି। ଏହି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, IIT ମାଡ୍ରାସ ଏକ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ସେ ଏକ କ୍ୟାନ୍ସର ଜିନୋମ୍ ଏବଂ ଟିସୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯାହା ଭାରତରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ୟାନ୍ସର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିପାରିବ।

ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ କିପରି କାମ କରିବ?

ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଶବ୍ୟାପୀ କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାୟ 7,000 ଟ୍ୟୁମର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ଲ୍ୟାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। କେଉଁ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ଚିକିତ୍ସା ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନମୁନାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଚିକିତ୍ସା ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଏହି ଉପାୟରେ, ଡାକ୍ତରମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କେଉଁ ଚିକିତ୍ସା ଭଲ ଫଳାଫଳ ଦେବ ଏବଂ ଆଉ ଅନୁମାନ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ।

IIT ମାଡ୍ରାସ ଡିସ୍କଭରୀ

IIT ମାଡ୍ରାସ ଦଳ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଆବିଷ୍କାର କରିଛି। ସେମାନେ ଏକ ସ୍ତନ କର୍କଟ ରୋଗରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଛନ୍ତି ଯାହା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଭାରତରେ ଅଧିକ ସାଧାରଣ। ଏହା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ କେବଳ ବିଦେଶୀ ଜିନୋମିକ୍ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ; ଭାରତ-ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଧ୍ୟୟନ ଜରୁରୀ।

ଭାରତରେ ଖବର ଏବଂ ପ୍ରଭାବ

ଏହି କର୍କଟ ରୋଗ ଜିନୋମ୍-ଟିସୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭାରତର ଆଟଲାସ୍ (Bharat Cancer Genome Atlas) ସହିତ ଜଡିତ। ଏହି ଡାଟାବେସରେ ଭାରତରେ ଅନେକ କର୍କଟ ରୋଗ ମାମଲାର ଜିନୋମିକ୍ ତଥ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଏହି ସୂଚନା ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଗବେଷକମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଔଷଧ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ସର୍ବୋତ୍ତମ କାମ କରେ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଔଷଧକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗୀଙ୍କ ଜିନ୍ ଏବଂ ଶରୀର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚିକିତ୍ସା। ଏହା ଚିକିତ୍ସାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବ, ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହ୍ରାସ କରିବ ଏବଂ ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନର ଗୁଣବତ୍ତା ଉନ୍ନତ କରିବ।

କର୍କଟ ରୋଗ ଜିନୋମ୍ ଏବଂ ଟିସୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ

କର୍କଟ ରୋଗ ଜିନୋମ୍ ଏବଂ ଟିସୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ DNA ଅନନ୍ୟ। କର୍କଟ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରଗତି କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅଧିକାଂଶ ଚିକିତ୍ସା ବିଦେଶୀ ଗବେଷଣା ଏବଂ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଜିନ୍ ଏବଂ ଟିସୁରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ।

ଯଦି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଟିସୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଥାଏ, ତେବେ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର କର୍କଟ ଅଧିକ ସାଧାରଣ ଏବଂ କେଉଁ ଔଷଧ କିମ୍ବା ଚିକିତ୍ସା ସର୍ବୋତ୍ତମ କାମ କରିବ ତାହା ବୁଝିବା ସହଜ ହେବ।

