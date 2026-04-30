“ମୁଁ ତୁମ ମୁହଁରେ …” କାହିଁକି କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଲେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗ; ମାହୋଲ ହେଲା ଗରମ!

“ମୁଁ ତୁମ ମୁହଁରେ …” କାହିଁକି କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଲେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗ; ମାହୋଲ ହେଲା ଗରମ!
କାର୍ତ୍ତିକ ସେହୱାଗ ମୁହାଁମୁହିଁ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗ ଏବଂ ମୁରଲୀ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆଲୋଚନା ହଠାତ୍ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ନେଇଥିଲା। ଏହା ଏତେ ତୀବ୍ର ହୋଇଗଲା ଯେ ସେହୱାଗ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ରେଡ ବୁଲ୍ ସ୍ପ୍ରେ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ।
ଗତ ବୁଧବାର (୨୯ ଏପ୍ରିଲ) ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବଂ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଏକ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା।
ସୂଚନାମୁତାବକ ସେହୱାଗ ଏବଂ ମୁରଲୀ କାର୍ତ୍ତିକ କ୍ରିକବଜରେ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଶାର୍ଦ୍ଦୁଳ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଉଠିଲା, ଯାହାକୁ ମୁମ୍ବାଇ ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ ବି ଓଭର ବୋଲିଂ କରିନଥିଲେ। ସେହୱାଗ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ଉଭୟ ମୁମ୍ବାଇର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା।
ଶାର୍ଦ୍ଦୁଳଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ମୁରଲୀ କାର୍ତ୍ତିକ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ହୁଏତ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବଦଳ ଭାବରେ ଆଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ସେମାନେ ଭୁଲିଯାଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି। ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କାହିଁକି, ମୋର ମୁହଁ ଠିକ୍ ତୁମ ପରି।”
କାର୍ତ୍ତିକ କହିବା ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ସେହୱାଗ ଶୋ’ ହୋଷ୍ଟଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, “ତୁମେ ମୋତେ ରେଡ୍ ବୁଲ୍ର ଏକ କ୍ୟାନ୍ ଦେଇପାରିବ କି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତା’ ମୁହଁରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବି?” କାର୍ତ୍ତିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ।
ଏହା ଶୁଣି କାର୍ତ୍ତିକ ସେହୱାଗଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, “ତୁମେ ମୋତେ କାହିଁକି କହିବ ନାହିଁ?” ସେହୱାଗ ତା’ପରେ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ଶାର୍ଦ୍ଦୁଳ ଜଣେ ୱିକେଟ୍ ଟେକର ହୋଇଥିବାରୁ ବୋଲର ହେବା ଉଚିତ ଥିଲା। କାର୍ତ୍ତିକ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଲେ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନଟି “କାହିଁକି” ବିଷୟରେ ଥିଲା। ସେହୱାଗ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଅଛି।”
ମୁମ୍ବାଇ ୨୪୩ ରନ କରି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଗଲା: ୱାଙ୍ଖଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ, ମୁମ୍ବାଇ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୨୦ ଓଭରରେ ୫ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୪୩ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଟାର୍ଗେଟର ପିଛା କରି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମାତ୍ର ୧୮.୪ ଓଭରରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ, ଏକ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ମୁମ୍ବାଇ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଏକପାଖିଆ ଭାବରେ ହାରିଗଲା।