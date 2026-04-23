“ମୁଁ ସାମ୍ବାଦିକା, ଭଡ଼ା ଦେବିନି”: ୨୦୦ ଟଙ୍କା ପାଇଁ କ୍ୟାବ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ ରୁଆବ୍ ! ଭାଇରାଲ୍ ହେଲା ଭିଡିଓ
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ନିଜକୁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଉଥିବା ଜଣେ ମହିଳା କ୍ୟାବ୍ର ୨୦୦ ଟଙ୍କା ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର : ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓ ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଜଣେ ମହିଳା, ଯିଏ ନିଜକୁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଏବଂ ଜଣେ କ୍ୟାବ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଡ଼ା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ କଳି ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।
@Gharkekalesh ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ‘ଏକ୍ସ’ (X) ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଭିଡିଓରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ମହିଳା ଜଣକ ୨୦୦ ଟଙ୍କାର ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ। ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ନିଜ ଫୋନରେ ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ କରିବା ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ।
ଭିଡିଓରେ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ କହୁଥିବାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ, “ଆପ୍ ପତ୍ରକାର ହୋନେ କା ଧୋସ୍ ଦେ ରହେ ହୋ ମୁଝେ” (ଭଡ଼ା ନଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ମୋତେ ସାମ୍ବାଦିକ ହେବାର ଭୟ ଦେଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ)। ଯୁକ୍ତିତର୍କ ବଢ଼ିବା ପରେ ମହିଳା ଜଣକ ଉତ୍ତରରେ କହିଥିଲେ, “ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ମେଁ ବାତ୍ ହୋଗି ଅବ୍” (ଏହି ବିଷୟରେ ଏବେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ କଥା ହେବ), ଯାହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ସେ ଏହି ମାମଲାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ଭଡ଼ା ଟଙ୍କା ଦାବି କରିବା ସହ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ, “ଆପ୍ ଡ୍ରପ୍ ଲୋକେସନ ଚେଞ୍ଜ କରୋ” (ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳ ବଦଳାନ୍ତୁ)।
“I’m a journalist, I won’t pay”
The journalist madam is not paying the cab driver’s 200 rupees 😰 pic.twitter.com/0S556owXpl
— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) April 22, 2026
ଭିଡିଓର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଥିବା ପରି ମନେହୁଏ, ଯେଉଁଥିରେ ମହିଳା ଜଣକ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ହାତରୁ ଫୋନ୍ ଛଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ରେକର୍ଡିଂ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ତଥାପି ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ଭିଡିଓ କରିବା ଜାରି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ପୂରା ଭଡ଼ା ପାଇବା ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହିଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାଟି ତାଙ୍କ ଫୋନରେ କଏଦ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଏହାକୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା।
ଏହି ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡିଓଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନେକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟବହାରକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଶସ୍ତା ଏବଂ ଭିକାରୀ ସାମ୍ବାଦିକା, ଯିଏ କ୍ୟାବ୍ରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଦେଉନାହାନ୍ତି।” ଅନ୍ୟ ଜଣେ କହିଛନ୍ତି, “ଝିଅମାନେ ଯାହା ବି କରିବେ ତାହା କ’ଣ ଠିକ୍? ସେହିପରି ଅତ୍ୟାଚାର ନାଁରେ କେତେ ଯେ ଏସସି/ଏସଟି (SC/ST) ମିଥ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଉଛି, ତାହା ହିଁ ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ବିଶେଷତ୍ୱ ।” ସେହିପରି ତୃତୀୟ ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ କହିଛନ୍ତି, “ଏଭଳି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଚୁଲୁ ମୁଣ୍ଡେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମରିଯିବା ଉଚିତ୍।”
ଚତୁର୍ଥ ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ମହିଳା ଜଣକ ବୋଧହୁଏ ଅନୁଭବ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଏହି ଭିଡିଓ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ବହୁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ଜଣେ ଗରିବ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଡ୍ରାଇଭରକୁ ତାଙ୍କ ଭଡ଼ା ପାଇଁ କିପରି ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି, ତାହା ଦେଖାଉଥିବ। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମାନ ଘଟଣା ଦେଖିଛି ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀ ଭଡ଼ା ନଦେଇ ନିଜ ଫ୍ଲାଟକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତାରଣା ବା ଠକାମି।”
ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଜଣେ କହିଛନ୍ତି, “ଏହା ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ନାରୀବାଦ ବା ‘ୱୋକ୍ ଫେମିନିଜିମ୍’ (woke feminism) ର ଏକ ଲକ୍ଷଣ।” ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଭଉଣୀ, ଆପଣ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା, ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିମ୍ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି।