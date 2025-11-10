ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣର ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍ର, ରାସ୍ତାରେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ପଡିଛି ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ-ଗଣ୍ଡି, ହାତ-ଗୋଡ଼

ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳୁଛି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ, ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ସହିତ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ହରିୟାଣା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଓଡିଶାର ପୁରୀରେ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।

ଏନସିଆରରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସକୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏନସିଆରରେ ଯାନବାହାନ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ୟୁପି ପୋଲିସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ମୋବାଇଲ୍ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ଜାରି:

ରାଜସ୍ଥାନର ରାଜଧାନୀ ଜୟପୁରରେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଜୟପୁରର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନରେ ଅବରୋଧ:

ଦିଲ୍ଲୀ, ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସହିତ, ମୁମ୍ବାଇ ମଧ୍ୟ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ଅଛି। ମୁମ୍ବାଇର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନରେ ନାକାବନ୍ଦୀ କରାଯାଉଛି।

ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅତର୍କିତ ତଲାସୀ କରାଯାଉଛି। ଭୂମି ଗୁପ୍ତଚର ନେଟୱାର୍କ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।

ବିସ୍ଫୋରଣର ଭୟାନକ ଚିତ୍ର: 

ହେଲେ ସବୁଠାରୁ ଭୟାନକ ହେଉଛି ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣର ଭାୟଙ୍କର ଚିତ୍ର। ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଦେହକୁ ଥରାଇ ଦେବ। ଥରେ ଏହି ଦୃଷ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାତିରେ ନିଦ ହେବନି।

କାରଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ସ୍ଥାନରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ପଡିଛି ଲୋକଙ୍କ ଶରୀର। ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳୁଛି ଗାଡି ମୋଟର ସହ ଦୋକାନ ବଜାର। ଯାହାକୁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ କାନ୍ଦି ଉଠିବ।

ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଫଟୋ ଉପରେ। 

लाल किले के पास धमाके के बाद की तस्वीर

ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିସ୍ଥିତି

लाल किले के पास धमाके के बाद की तस्वीर

