ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ‘ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା’ ପାଇଁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ

ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ୬୦ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ "ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା" ହେବା ସହ ୨୨ଟି ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି।

By Shiv Sankar Singh

ଭୁବନେଶ୍ୱର : ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ୬୦ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ “ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା” ହେବା ସହ ୨୨ଟି ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ ସାତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବ ଓ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତ, ପୂର୍ବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ।

ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ବାଂଲାଦେଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜୁଲାଇ ୧୪ ଓ ୧୫ରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି IMD ସତର୍କ କରାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ବିହାରରେ ମଧ୍ୟ ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତର ଆସାମ, ମେଘାଳୟ ଓ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ରହିଛି। ଆଜି ପାଇଁ ମେଘାଳୟ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ‘ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା’ ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି ହୋଇଛି।

ପଶ୍ଚିମ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଜୁଲାଇ ୧୫ରୁ ବର୍ଷା ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ, ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀର ଓ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ସପ୍ତାହ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଉତ୍ତର ଓ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଉପକୂଳ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, ୟାନାମ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଓ ପୁଡୁଚେରୀର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୁଲାଇ ୧୪-୧୫ରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ, ଦିଲ୍ଲୀ, ପଞ୍ଜାବ ଓ ହରିୟାଣାରେ ଆଗାମୀ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ଜାରି ରହିବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବା ଓ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୬୦-୮୦ କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବା ଆଶଙ୍କାରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଗୁଜରାଟ, ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳ ସମୁଦ୍ରକୁ ନ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଗଞ୍ଜେଇ ନିଶାରେ ପାହାଡ଼ରେ ଅଚେତ ହୋଇଗଲା…

‘ଲଭ୍ ଜିହାଦ୍’ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ…

ଏହା ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନର ସର୍ବାଧିକ ହିନ୍ଦୁ…

ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀରେ ୧୪୩.୮ ଏମଏମ ବର୍ଷା…

1 of 29,837