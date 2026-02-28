ହିଟଓ୍ୱେଭ୍ ଜାରି କଲା IMD, ଏବେଠୁ ପ୍ରବଳ ଖରା ଆଗକୁ କେତେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ୫୦ ଡିଗ୍ରୀ ପାର୍ କରିବ ତାପମାତ୍ରା!

ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ମେ' କଲବଲ କରିବ ଖରା, ସିଝିବ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା।

By Subhasmita Das

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଶୀତ ଋତୁ ସରିନି ହେଲେ ଏବେଠୁ କଲବଲ କଲାଣି ଟାଣ ଖରା। ଯାହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ହିଟ୍ଓ୍ୱେଭ୍ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। IMDର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାବନାଠୁ ବି ଅଧିକ ହେବ ଖରା।

ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଏଥର କଲବଲ କରିବ ହିଟ୍ ଓ୍ୱେଭ୍। ଏଥର ପ୍ରବଳ ତତାଇବ ଖରା। ଗରମରେ ସିଝିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ହିଟ୍ ଓ୍ୱେଭ୍ ସତର୍କତା ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ପ୍ରବଳ ଗରମ।

ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ମେ’ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ୩ ମାସ ଧରି ଏଥର ସ୍ୱାଭାବିକଠୁ ଅଧିକ ତାତି ବା ଅସମ୍ଭାଳ ତାତି ଅନୁଭବ ହେବ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ତାତି ଆକଳନ କଲା IMD। ପୂର୍ବ ଓ ପୂର୍ବକେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠୁ ଅଧିକ ତାତି ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।

ଯଦି ଦେଖିବା ଏବେଠୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧିରେ ଧିରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏବେଠୁ ୩୬ ଡିଗ୍ରୀ ପାର୍ କଲାଣି ତାପମାତ୍ରା। ଯଦି ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ ଏତିକି ତାପମାତ୍ରା ହେଲାଣି ତେବେ ଆଗକୁ କେଉଁଭଳି ଖରାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାପ ରହିବ ତାହା ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ।

ତେଣୁ ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଏହି ଖରା ଆଗକୁ ୪୫ ଡିଗ୍ରୀ ପାର୍ କରି ୫୦ ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଇଁପାରେ। ଯାହା ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।

