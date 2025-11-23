ବାତ୍ଯା ଭୟ ନେଇ IMD ଦେଲା ସୂଚନା; ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ପାରୁନି ବାତ୍ଯାର ଗତିପଥ, ୨୬ ଓ ୨୭ ତାରିଖରେ ଲ୍ଯାଣ୍ଡଫଲ କରିବାର ଆଶଙ୍କା !

ପୁଣି ଘାରିଲାଣି ବାତ୍ଯା ଭୟ !

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଓଡିଶାକୁ ପୁଣି ଘାରିଲାଣି ବାତ୍ଯା ଭୟ। ଆସନ୍ତା ୨୬ ଓ ୨୭ ତାରିଖରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମାତ୍ର ଏଯାଏଁ ଏହାର ଗତିପଥ ନେଇ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି।

ଗତମାସରେ ଓଡିଶା ଓ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ମୋନ୍ଥା ବାତ୍ଯା ଡରାଇଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସେତେଟା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲ୍ଯାଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଥିବା ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ କମ ଥିଲା।

ଅନ୍ଯପଟେ ଓଡିଶା ମଧ୍ୟ ବାତ୍ଯା ମୋନ୍ଥା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ସାରିଥିଲା। ରାଜ୍ଯ ସରକାର ସମସ୍ତ ଜରୁରୀକାଳିନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନଜରରେ ରଖି ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମକୁ ନିୟୋଜିତ ରଖିଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ଧ୍ବନିରେ କମ୍ପିଲା…

କ’ଣ ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ୨୪୦? ଯାହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ,…

ବାତ୍ଯାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ହେବାକୁ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାତ୍ଯା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହାର ଗୋଟିଏ ମାସ ନ ପୁରୁଣୁ ଏପଟେ ଆଉ ଏକ ବାତ୍ଯାର ଆଶଙ୍କା ଡରାଇଲାଣି।

ଯେହେତୁ ଏହା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଏଣୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଓଡିଶା ଓ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମାତ୍ର ଗତିପଥ ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ।

ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମାଲାକ୍କା ସମୁଦ୍ର ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ଲଘୁଚାପ ଆଜି ୱେଲ ମାର୍କଡ ଲୋ ପ୍ରେସରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି।

ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହା ଅବପାତର ରୁପ ନେବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବଢିଲେ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାତ୍ଯା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପବନର ବେଗ ୨୫ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏହି ଠାରେ ୫୦କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

ପରେ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପବନର ବେଗ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବଢିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ୧୦୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

ତେବେ ଯଦି ଦେଖିବା ଓଡିଶାରେ ବାତ୍ଯା ମୁଖ୍ଯତଃ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ହୋଇଥାଏ ମାତ୍ର ପ୍ରଥମ କରି ନଭେମ୍ବର ଓ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପାଇଁ ଓ଼ିଶାରେ ବାତ୍ଯା ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।

You might also like More from author
More Stories

ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ଧ୍ବନିରେ କମ୍ପିଲା…

କ’ଣ ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ୨୪୦? ଯାହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ,…

୮ମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେଲେ ୨୫% ବଢ଼ିବ ଦରମା!…

ଭାରତର ଏହି ବୋମାକୁ ଦେଖି ଥରିବ ପାକିସ୍ତାନ,…

1 of 21,385