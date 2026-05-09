କଙ୍ଗାଳ ପାକିସ୍ତାନକୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, IMF ରୁ ମିଳିଲା ମୋଟା ଅଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ, ସୁଧୁରିବ କି ଦେଶର ଅବସ୍ଥା?
ପାକିସ୍ତାନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା IMF
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗରିବ ପାକିସ୍ତାନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି (IMF) ଠାରୁ ଆଉ ସହାୟତା ମିଳିଛି। IMF ଦୁଇଟି ପୃଥକ ଚାଲୁଥିବା ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ୧.୨ ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ମଞ୍ଜୁର କରିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୪ ରେ ବିସ୍ତାରିତ ପାଣ୍ଠି ସୁବିଧା (EFF) ଅଧୀନରେ ୩୭ ମାସର ଅବଧିରେ ୭ ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ସୁବିଧା (RSF) ଅଧୀନରେ ୧.୪ ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପାଣ୍ଠି ରାଜି ହୋଇଛି।
IMF ର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ବୋର୍ଡ ପାକିସ୍ତାନକୁ EFF ଅଧୀନରେ ପ୍ରାୟ ୧ ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଏବଂ RSF ଅଧୀନରେ ପ୍ରାୟ ୨୧୦ ନିୟୁତ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ IMF ଠାରୁ ୪.୫ ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଋଣ ପାଇଛି, ମୋଟ ୮.୪ ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଦୁଇଟି ଋଣ ପ୍ୟାକେଜ ମଧ୍ୟରୁ।
ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ସଂରକ୍ଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ: ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନ୍ ଖବରକାଗଜ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି ପରିମାଣ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭରେ ଜାରି କରାଯିବ, ଯାହା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାରକୁ ୧୭ ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ କରିବ। ତଥାପି, ସରକାର ଏହାର ପୂର୍ବ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ମୁଦ୍ରା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅଟଳ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ନୀତିଗୁଡ଼ିକର ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏକ ସ୍ଥିରତା ପଥ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ବେକାରୀ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ ଆୟ ଅସମାନତା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।
ସରକାର ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ମୁଦ୍ରା ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ IMF ର ଅନୁମୋଦନ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଏହି ପଥରେ ଭିନ୍ନ ମତ ଥିଲା।
IMF ମିଶନ ଜୁଲାଇ-ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ଅବଧି ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନର ଅର୍ଥନୀତିର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୭ ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରର ବେଲଆଉଟ୍ ପ୍ୟାକେଜର ତୃତୀୟ ସମୀକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ପରିମାଣାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ନିଟ୍ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରିଜର୍ଭ ପାଇଁ ସ୍ତର ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ବାଲାନ୍ସ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆରାମରେ ହାସଲ କରିଥିଲା।
ପାକିସ୍ତାନ IMFକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି: ସରକାର ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆଠଟି ସୂଚକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଛଅଟି ପୂରଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଫେଡେରାଲ୍ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ରେଭେନ୍ୟୁ (FBR) ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ସଂଯୋଗ ଥିଲା। ଏହା ଫେଡେରାଲ୍ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ରେଭେନ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ସଂଗୃହୀତ ନିଟ୍ ଟିକସ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କଠାରୁ ଆୟକର ରାଜସ୍ୱ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରି ନଥିଲା, ଯାହା ଉଭୟ IMF ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ କମ୍ ଥିଲା।
ତଥାପି, ସରକାର IMFକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଅଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଶାସନ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ।
ପାକିସ୍ତାନର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି: ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ମହମ୍ମଦ ଔରଙ୍ଗଜେବ IMFକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ, ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପଥରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦେଶ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ବିଚକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ନୀତି ଏବଂ ସାଂଗଠନିକ ଏବଂ ସାଂଗଠନିକ ସଂସ୍କାର ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ନୂତନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ସମେତ ଆଘାତ ପ୍ରତି ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଏକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁଯାୟୀ, ନୂତନ ବଜେଟ୍ IMF ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ଯେ ଏହା ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଠୋର ଏବଂ ସରକାର ଉଚ୍ଚ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଅନୁସରଣ ନକରନ୍ତି।