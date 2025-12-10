ପାକିସ୍ତାନର ପୋଲ ଖୋଲିଦେଲା IMF, କାହିଁକି ଏମିତି ଭିକ ମାଗି ବୁଲୁଛି ସବୁ କହିଦେଲେ; ରିପୋର୍ଟରେ ହେଲା ବଡ଼ ଖୁଲାସା

ପଡ଼ୋଶୀ ପାକିସ୍ତାନର ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଆଉ ଗୁପ୍ତ ନୁହେଁ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଡ଼ୋଶୀ ପାକିସ୍ତାନର ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଆଉ ଗୁପ୍ତ ନୁହେଁ। କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଋଣ, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହ୍ରାସ, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏବଂ ନିବେଶରେ ତୀବ୍ର ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ, ପାକିସ୍ତାନର ଅର୍ଥନୀତି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଏହାର ସଦ୍ୟତମ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନରେ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି (IMF) ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରକୃତ ପରିସ୍ଥିତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି।

ପାକିସ୍ତାନ ହୁଏତ କ୍ଷଣିକ ସ୍ଥିରତା ହାସଲ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଋଣ ଚାପ, ଦୁର୍ବଳ ନିବେଶ ପରିବେଶ ଏବଂ ମନ୍ଥର ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଭଳି କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଅର୍ଥନୀତି ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି (IMF) ଅନୁଯାୟୀ। IMF ପାକିସ୍ତାନକୁ ପ୍ରାୟ ୧.୨ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଋଣର ଏକ ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଘୋଷଣା କରିବା ସମୟରେ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି।

ଆଇଏମଏଫ ଆକଳନ କରିଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ୨୦୨୫-୨୬ ରେ ୩.୨ ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ, ଯାହା ପୂର୍ବ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ୨.୬ ପ୍ରତିଶତ ତୁଳନାରେ ଟିକିଏ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାକିସ୍ତାନର ୨୪୦ ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହାର ସହିତ ପ୍ରାୟ ସମାନ – ପ୍ରାୟ ୨.୫୫ପ୍ରତିଶତ।

ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟରେ ଧୀର ଅଭିବୃଦ୍ଧି: ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ପ୍ରତି ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ଆଧାରରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ପୁନରୁଦ୍ଧାରର ଗତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୀର ମନେହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତି ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ପ୍ରାୟ $୧,୬୭୭, ଯାହା ସ୍ଥିରତା ବଦଳରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।

୨୦୨୩-୨୪ରେ ୨୩.୪ ପ୍ରତିଶତର ଗମ୍ଭୀର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ୨୦୨୪-୨୫ରେ ୪.୫ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବାବେଳେ, ଆଇଏମଏଫ ଆକଳନ କରିଛି ଯେ ଏହା ୨୦୨୫-୨୬ରେ ୬.୩ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।

ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟା, ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ପାକିସ୍ତାନର ଆର୍ଥିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରୁଛି, ଯାହା ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ପୁନରୁଦ୍ଧାରକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ମନେ କରୁଛି।

