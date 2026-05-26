‘ତୁରନ୍ତ ଆମେରିକାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କର କିମ୍ବା ସେହିଠାରେ ନଷ୍ଟ କର’, ଚୁକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଡଷ୍ଟ ଉପରେ ଇରାନକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଚେତାବନୀ

ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନର ଏନରିଚ୍ଡ ୟୁରାନିୟମ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଇରାନ କହିଛି ଯେ, ଆମେରିକା ସହିତ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର କୌଣସି ବୁଝାମଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ।

By Priyanka Das

US-Iran War : ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନର ଏନରିଚ୍ଡ ୟୁରାନିୟମ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପରମାଣୁ ସାମଗ୍ରୀ (ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଡଷ୍ଟ)କୁ ତୁରନ୍ତ ଆମେରିକାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଉ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେଠାରେ ନିଆଯାଇ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ, ନଚେତ୍ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଇରାନ ସହିତ ମିଶି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଉ।

ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘ଟ୍ରୁଥ ସୋସିଆଲ’ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ‘ଆଟୋମିକ ଏନର୍ଜି କମିଶନ’ କିମ୍ବା ଏହିପରି କୌଣସି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂସ୍ଥାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ନଜର ରଖାଯିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସମଗ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନଟି ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ରହିବ ଯେ ଏହି ପରମାଣୁ ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବହାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣରେ କରାଯିବ ନାହିଁ।

ଆମେରିକା ସହ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କୌଣସି ବୁଝାମଣା ହେବାର ନାହିଁ: ଇରାନ

ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଆମେରିକା ସହିତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କୌଣସି ଚୁକ୍ତି କିମ୍ବା ବୁଝାମଣା ହେବାର ନାହିଁ। ସୋମବାର ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ, ଆମେରିକା ସହ ଆଲୋଚନାରେ ପ୍ରଗତି ହୋଇଛି, ମାତ୍ର ତୁରନ୍ତ କୌଣସି ଡିଲ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେଉନାହିଁ। ଇରାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ଇସମାଇଲ ବକାଇଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ, ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ‘ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଡିଲ୍ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବ’ ବୋଲି ଦାବି କରିଥିବା ବୟାନ ପରେ ଆସିଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ରୁବିଓ କହିଥିଲେ ଯେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ସମ୍ଭବ।

ଇସମାଇଲ ବକାଇ କ’ କହିଲେ?

ଇସମାଇଲ ବକାଇ ସୋମବାର ଦିନ ତେହେରାନ୍‌ରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଯେଉଁ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଉପରେ ଆମେ ଏକ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା କହିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ ଯେ କୌଣସି ଚୁକ୍ତିପତ୍ରରେ ତୁରନ୍ତ ଦସ୍ତଖତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏପରି ଦାବି କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ।

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକା ସହିତ ଚାଲିଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଲୋଚନାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ‘ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା’। ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ପରମାଣୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ହୋର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀର ପରିଚାଳନା ଏହି ସହମତି ପତ୍ରର ଅଂଶବିଶେଷ ନୁହେଁ।

