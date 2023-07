କର୍ଣ୍ଣାଟକକୁ ଆସିଛ ମାନେ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ କନ୍ନଡ: ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କଲା ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: ଏହି ସମୟରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏକ ଫଟୋକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏହି ଫଟୋ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଏକ ଅଟୋର, ଯେଉଁଥିରେ ଏପରି ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖାଯାଇଛି ଯାହା କେବେ କଳ୍ପନା କରିହେବ ନାହିଁ । ଟ୍ୱିଟର ବ୍ୟବହାରକାରୀ ‘ରୋଶନ ରାୟ’ ମାଇକ୍ରୋ ବ୍ଲଗିଙ୍ଗ ସାଇଟକୁ ଯାଇ ଅଟୋର ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏଥି ସହ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଗର୍ବ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସଦାଚରଣ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।

ଅଟୋରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ମେସେଜରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ କନ୍ନଡ ଜାଣିବା ଉଚିତ୍ । ଟ୍ୱିଟରରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଅଟୋ ପଛପଟେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ, ‘ତୁମେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଅଛ, ତେଣୁ କନ୍ନଡ ଶିଖ । ଏଠାରେ ମନୋଭାବ ଦେଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା…, ତୁମେ ଏଠାକୁ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଆସିଛ, ମେସେଜ ପଢ ।’ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଛଡାଯାଇଥିବା ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ୮ହଜାର ଲୋକେ ଦେଖିସାରିଲେଣି । ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ପୋଷ୍ଟ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଏମାନେ କିପରି ଗର୍ବ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ସହରରେ’ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି ‘ଏହା ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ।’

This is Xenophobia of the highest order, Regional pride cannot be used as a justification for treating people from other states as 3rd class citizens. pic.twitter.com/GEbQdNyuXK

— Roshan Rai (@RoshanKrRaii) July 24, 2023