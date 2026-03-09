ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ, କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶରେ ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦାମ୍…
ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବରେ ପାକିସ୍ତାନରୁ ବାଂଲାଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି କିପରି?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦର ପ୍ରାୟ ଦଶ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି। ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ବଜାର ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଦେଇଛି।
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ୨୦୨୨ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତି ୧୦୦ ଡଲାର ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଏହି ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯୋଗାଣ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ତୈଳ ବଜାରର ଅଶାନ୍ତିକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିଛି।
ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ପରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ କି? ବିଶେଷକରି ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି।
ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଭଳି ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ପରିସ୍ଥିତି କ’ଣ? ଭାରତ ପରି ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଭରଶୀଳ।
ଭାରତରେ ମୂଲ୍ୟ:
ଭାରତ ତାର ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ବହୁତ ନିର୍ଭର କରେ। ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ ହେବା ଫଳରେ ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାଣରେ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି, କାରଣ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଶକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ପରିବହନ କରାଯାଏ।
ଭାରତରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ହେଲେ, ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଏଲପିଜି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ପରିଚିତ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ ବିକଳ୍ପ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛି।
ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୈଳ ଅଭାବକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଦେଶରେ ଯୋଗାଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ରିଫାଇନିଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଇଛି। ହେଲେ, ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ଲମ୍ୱା ସମୟ ଧରି ଚାଲେ, ତେବେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ପାକିସ୍ତାନରେ ପରିସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର:
ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି। ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୩୩୬ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଲିଟରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ।
ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଲିଟର ପ୍ରାୟ ୩୨୧ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଇନ୍ଧନ ଅଭାବକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି।
ପାକିସ୍ତାନର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଗୁରୁତର ଅଭାବର ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଗଲାଣି ଯେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଖୋଲିବାର ଖବର ପାଇବା ମାତ୍ରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ଯାନବାହାନର ଲମ୍ବା ଧାଡି ଲାଗିଯାଏ।
ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଖୋଲା ଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଛି।
ବାଂଲାଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି କ’ଣ:
ବଢ଼ୁଥିବା ବିଶ୍ୱ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ ବାଂଲାଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ, ବାଂଲାଦେଶ ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଏକ ରାସନିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଚାହିଦା ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏବେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି।