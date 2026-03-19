ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ, ଭାରତରେ ମହଙ୍ଗା ହେଲା ଜରୁରୀ ଔଷଧ, ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ପଠାଇଲା ଔଷଧ ସଂଗଠନ

ଆମେରିକା-ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ LPG ପରେ ଔଷଧ ମହଙ୍ଗା।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଇରାନ ବିବାଦର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ସିଧାସଳଖ ଭାରତର ଔଷଧ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କଞ୍ଚାମାଲ ଯୋଗାଣରେ ବାଧା ପରେ, ବଜାରରେ ଏବେ ପାରାସିଟାମଲ, ଆମୋକ୍ସିସିଲିନ, ମେଟଫର୍ମିନ ଏବଂ ଆଜିଥ୍ରୋମାଇସିନ ଭଳି ସାଧାରଣତଃ ଆବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି।

ଆସୋସିଏସନ କହିଛି, “ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସେହି ଔଷଧ ଯାହା ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରୋଗୀ ଜ୍ୱର, ମଧୁମେହ, ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ରୋଗ ପାଇଁ ନିଅନ୍ତି।”

ଔଷଧ ସଂଗଠନ ସରକାରଙ୍କୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ରିପୋର୍ଟ ପଠାଇଲା:

Gas Connection New Update: ଏଥର 24…

୫ ଦିନ ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଘୋଷଣା କଲା…

ଫାର୍ମା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମହାସଂଘ (FOPE) ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ଜରୁରୀ ଚିଠି ଲେଖି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ ଯଦି ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରାନଯାଏ, ତେବେ ଦେଶ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଔଷଧର ଘୋର ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ।

FOPE ର ଚିଠି ଅନୁଯାୟୀ, ଔଷଧ ଉତ୍ପାଦନରେ ବ୍ୟବହୃତ କଞ୍ଚାମାଲ – ସକ୍ରିୟ ଔଷଧୀୟ ଉପାଦାନ (API) ର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର ୮ ରୁ ୯ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୨୦% ରୁ ୬୦% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଔଷଧ ଉତ୍ପାଦନରେ ବ୍ୟବହୃତ ରାସାୟନିକ ଦ୍ରାବକ ଏବଂ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ରବ୍ୟର ଯୋଗାଣ ଅନିୟମିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଉତ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି।

କେବଳ କଞ୍ଚାମାଲ ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ୟାକେଜିଂ ସାମଗ୍ରୀ – ଯେପରିକି PVC କମ୍ପାଉଣ୍ଡ୍, ବୋତଲ, ଫିଲ୍ମ, ଆଲୁ-ଆଲୁ ଏବଂ ଫଏଲ୍ ର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। FOPE କହିଛି ଯେ, ଫଳସ୍ୱରୂପ ବିଦ୍ୟମାନ ଉତ୍ପାଦନ ଚୁକ୍ତିନାମା କ୍ଷତିକାରକ ଚୁକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି।

ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ଶିବାଲିକ୍ ମୁନ୍ଦ୍ରା ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଲା:

ଏହି ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ, ଭାରତୀୟ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି – ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ଖବର। ଗତକାଲି (ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୭, ୨୦୨୬), ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ଶିବାଲିକ୍ ପ୍ରାୟ ୪୬,୦୦୦ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଏଲ୍ପିଜି ଧରି ମୁନ୍ଦ୍ରା ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରାୟ ୩.୨୪ ନିୟୁତ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ସହିତ ସମାନ।

ଆଜି ଭୋର ୨:୩୦ ସମୟରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାହାଜ ନନ୍ଦା ଦେବୀ, ୪୬,୫୦୦ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଏଲ୍ପିଜି ନେଇ ଗୁଜୁରାଟର ଭାଡିନାର ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଭାରତୀୟ ଜାହାଜର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ନିକଟରେ ଦୁଇଟି ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜ ମୁତୟନ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଇରାନ ଏହି ଭାରତୀୟ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ପଥ ଦେଇ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା।

Gas Connection New Update: ଏଥର 24…

୫ ଦିନ ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଘୋଷଣା କଲା…

ସାବଧାନ! ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଏହି ରାଶିଙ୍କ…

ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ଏବେ ଖୁସିରେ ବୁଲୁଛି…

