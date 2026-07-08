ଆମେରିକା-ଇରାନ ଉତ୍ତେଜନାର ପ୍ରଭାବ: ଧସିଲା ସେୟାର ବଜାର, ନିବେଶକଙ୍କ ୧.୨୭ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ସ୍ୱାହା

ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ପୁନର୍ବାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ନିବେଶକଙ୍କ ମନୋବଳ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସେନସେକ୍ସ ଏବଂ ନିଫ୍ଟି ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଏବଂ ଏହି ମାନ୍ଦାବସ୍ଥାର ନେତୃତ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ସେୟାରଗୁଡ଼ିକ ନେଇଛନ୍ତି।

By Priyanka Das

Stock Market Today : ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ପୁନର୍ବାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଉତ୍ତେଜନା କାରଣରୁ ମୁଖ୍ୟ ସେୟାର ବଜାର ସୂଚକାଙ୍କ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ନିବେଶକମାନେ ବଜାର ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୧.୨୭ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ହରାଇଛନ୍ତି।

ଏନଏସଇ ନିଫ୍ଟି ୫୦ ପ୍ରାୟ ୦.୮୬% ହ୍ରାସ ପାଇ ୨୪,୧୮୯.୨୦ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ବିଏସଇ ସେନସେକ୍ସ ୬୮୨ ପଏଣ୍ଟ ବା 0.87% ହ୍ରାସ ପାଇ ୭୭,୪୯ ୮.୭୦ ପଏଣ୍ଟକୁ ଖସି ଆସିଛି।

ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ସେୟାରଗୁଡ଼ିକ ବଜାରକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ। ଏହି କାରବାର ସମୟରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଆଇସିଆଇସିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଭାରତୀ ଏୟାରଟେଲ୍, ଏଚଡିଏଫସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ୫୦ କୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କେବଳ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଯୋଗୁଁ ସୂଚକାଙ୍କରୁ ୩୦.୬୮ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବେଳେ, ଆଇସିଆଇସିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ୨୮.୪୮ ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ଭାରତୀ ଏୟାରଟେଲ୍ ଯୋଗୁଁ ୧୮.୧୬ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖି କାବା ଭିଜିଲାନ୍ସ; ଦୁଇ ଦିନ…

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର,…

ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍, ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ

ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରର ସୂଚକାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ହ୍ରାସ ସହ କାରବାର କରିଥିଲେ। ନିଫ୍ଟି ଓଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ୟାସ ସୂଚକାଙ୍କ ୧.୫୭% ହ୍ରାସ ପାଇ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା କ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଛି। ନିଫ୍ଟି ଏଫଏମସିଜି ୧.୩୩% ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବେଳେ ନିଫ୍ଟି ମିଡିଆ ୧.୨୯% ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସେହିପରି ନିଫ୍ଟି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ସର୍ଭିସେସ ୦.୯୨%, ନିଫ୍ଟି ରୁରାଲ୍ ୦.୮୮%, ନିଫ୍ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ୦.୭୮%, ନିଫ୍ଟି କଞ୍ଜମ୍ପସନ ୦.୭୫%, ନିଫ୍ଟି ପିଏସୟୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ୦.୭୪% ଏବଂ ନିଫ୍ଟି ଅଟୋ ୦.୫୮% ହ୍ରାସ ପାଇଛି।

ନିଫ୍ଟି ଆଇଟି ୦.୫୨%, ନିଫ୍ଟି ଏନର୍ଜି ୦.୪୭% ଏବଂ ନିଫ୍ଟି ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଫେନ୍ସ ୦.୦୭% ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। କେବଳ ନିଫ୍ଟି ମେଟାଲ, ନିଫ୍ଟି ଫାର୍ମା ଏବଂ ନିଫ୍ଟି ରିଆଲଟି ସୂଚକାଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ସହ କାରବାର କରୁଥିଲେ, ଯାହା ଯଥାକ୍ରମେ ୦.୦୩%, ୦.୦୭% ଏବଂ ୦.୫% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା।

ଆମେରିକା-ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ବଜାର ଉପରେ ଚାପ

ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ନୂତନ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ସେୟାର ବଜାର ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା।

ଆମେରିକାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମାଣ୍ଡ କହିଛି ଯେ, ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ତିନୋଟି ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଉପରେ ତେହେରାନ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ଆମେରିକା ସେନା ଇରାନ ବିରୋଧରେ ଜବାବୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି।

ଆମେରିକାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମାଣ୍ଡ କହିଛି, “ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣର ଜବାବ ଦେବା ଏହି ଅପରେସନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା।” ଏହା ସହିତ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଚୁକ୍ତିର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଆମେରିକାର ଟ୍ରେଜେରୀ ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଫରେନ୍ ଆସେଟ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଇରାନର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ସହ ଜଡ଼ିତ କେତେକ କାରବାର ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲାଇସେନ୍ସକୁ ରଦ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଏହି ସଂସ୍ଥା ଜୁନ୍ ୨୧ର ରିହାତି ବଦଳରେ ଏକ ନୂତନ ଅନୁମତି ଜାରି କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପଗୁଡ଼ିକୁ ସୀମିତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ସଂଶୋଧିତ ଲାଇସେନ୍ସ ଜୁଲାଇ ୭ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି।

ଇରାନ ଆମେରିକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛି। ଉପ-ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ କାଜେମ ଗରିବାବାଦୀ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେରିକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଇସଲାମାବାଦ ବୁଝାମଣା ପତ୍ରର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି।” ସେ ୱାଶିଂଟନ ଉପରେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଚୁକ୍ତିନାମା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତେହେରାନ ନିଜର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ସୁରକ୍ଷା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହାର ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବ।

You might also like More from author
More Stories

ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖି କାବା ଭିଜିଲାନ୍ସ; ଦୁଇ ଦିନ…

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର,…

ଜାଲ୍ ରସିଦରେ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ; ସେହି…

ଦେଶର ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ଚାଲିଛି ଦାନ ଦୁର୍ନୀତି,…

1 of 30,027