ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଅର୍ଥ ଚୋରି ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣାଣି, ଆସିବ କି ବଡ଼ ରାୟ?
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଯାଚିକାରେ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ମିଳୁଥିବା ଦାନର ପରିଚାଳନା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଇଛି। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି, ମାମଲାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ।
Ram Mandir Donation Controversy : ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ହୋଇଥିବା ଦାନ ଅର୍ଥ ଚୋରି ମାମଲାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଖୁଲାସା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଚମ୍ପତ ରାୟଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଏବେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ପାଇଁ ସିଇଓ ଖୋଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଦାନ ଅର୍ଥ ଚୋରି ମାମଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସୋମବାର ଅର୍ଥାତ୍ ୧୩ ଜୁଲାଇରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯାଚିକାଗୁଡ଼ିକର ଶୁଣାଣି କରିବେ।
CJI-ଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ କରିବେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି
ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଅର୍ଥ ଚୋରି ମାମଲାରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଅନେକ ଯାଚିକା ଉପରେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ବିଚାର କରିବେ। ଏହି ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚୀ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଭି. ମୋହନ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଯାଚିକାରେ ମାମଲାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ କୋର୍ଟଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଶୁଣାଣି ଉପରେ ସାରା ଦେଶର ନଜର ରହିଛି।
ଦାନର ପରିଚାଳନା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଯାଚିକାରେ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ମିଳୁଥିବା ଦାନର ପରିଚାଳନା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଇଛି। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି, ମାମଲାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦାବିକୁ ନେଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତରେ ଅନେକ ଯାଚିକା ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଉପରେ ଆଜି ବଡ଼ ରାୟ ଆସିପାରେ।
SIT-କୁ ସିସିଟିଭିରେ ମିଳିଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଫୁଟେଜ
ଏହି ସମୟରେ, ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା SIT ନିଜର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରେ ଦାନ ଗଣତି କକ୍ଷର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ଗମ୍ଭୀର ତ୍ରୁଟି ଦର୍ଶାଇଛି। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ୨୭ ଅପ୍ରେଲରୁ ୫ ଜୁନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। SIT ଅନୁଯାୟୀ, ଫୁଟେଜରେ ପ୍ରାୟ ୭୦ଟି ଏପରି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଗଣତି କକ୍ଷରେ ନିୟୋଜିତ କିଛି କର୍ମଚାରୀ ନଗଦ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଡଲକୁ ନିଜ ପୋଷାକ, ପକେଟ ଏବଂ ଜୋତାରେ ଲୁଚାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଗଣତି କକ୍ଷର ଅନେକ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଗେଟରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ ନଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ନିଜ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଭିତରକୁ ନେଉଥିଲେ। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲରେ ଏକ ବଡ଼ ତ୍ରୁଟି ବୋଲି ମାନିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଅଯୋଧ୍ୟା ପୋଲିସ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ତିନିଜଣ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନୁକଳ୍ପ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ହେପାଜତରେ ନେଇ ପଚରାଉଚରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏହା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେ, ଏହି କଥିତ ଅନିୟମିତତାରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ସାମିଲ ଥିଲେ ଏବଂ ଦାନ ରାଶିର ଅପବ୍ୟବହାର କରିବାର ପଦ୍ଧତି କ’ଣ ଥିଲା?