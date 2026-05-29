ପୁରୁଣା ଫୋନ୍ ବିକ୍ରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସାବଧାନ, ଲିକ୍ ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାଟା, ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ସେଫ୍ଟି ଟିପ୍ସ
Cyber Fraud: ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କିଣିବା ପରେ ପୁରୁଣା ଫୋନ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତରବରିଆ ଭାବେ ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ଫୋନ୍ର ସମସ୍ତ ଡାଟାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଡିଲିଟ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।
ପୁରୁଣା ଫୋନ୍ରେ ଆମର ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫଟୋ, ଭିଡିଓ, ମେସେଜ୍, ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ଆପ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀ ସୂଚନା ଥାଏ। ଯଦି ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ହଟା ନଯାଏ, ତେବେ ସାଇବର ଠକର ବିପଦ ବହୁଗୁଣ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଏ। ତେଣୁ ଫୋନ୍ ବିକ୍ରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।
ସାଇବର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେ, ଫୋନ୍ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଡାଟାକୁ ଭଲଭାବେ ଡିଲିଟ୍ କରିବା ଉଚିତ, ଯେପରି କେହି ବି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାର ଅପବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
ସର୍ବପ୍ରଥମେ ହଟାନ୍ତୁ Google ଏବଂ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ
ଫୋନ୍ ବିକ୍ରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ହେଉଛି ନିଜର ସମସ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ କରି ସେଥିରୁ ରିମୁଭ୍ କରିବା। ଏଥିରେ ଗୁଗଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଜିମେଲ୍, ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ଆପ୍ସ ସାମିଲ ଅଛି। ଯଦି ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଫୋନ୍ରେ ରହିଯାଏ, ତେବେ ନୂଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଇମେଲ୍, ଫଟୋ ଏବଂ ସେଭ୍ ହୋଇ ରହିଥିବା ଅନ୍ୟ ସୂଚନା ସହଜରେ ପାଇପାରିବେ।
ଏହା ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ UPI ଆପ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ କରି ଡିଲିଟ୍ କରିବା ଉଚିତ। ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ କେବଳ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡିଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି, ଯାହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ୍।
ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ରୀସେଟ୍ ଏବଂ ମେମୋରୀ/ସିମ୍ କାର୍ଡର ସୁରକ୍ଷା
ଫୋନ୍ରୁ ଡାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହଟାଇବା ପାଇଁ “ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ରୀସେଟ୍” (Factory Reset) କରିବା ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଫୋନ୍ର ସମସ୍ତ ଡାଟା, ସେଟିଂ ଏବଂ ଫାଇଲ୍ ଡିଲିଟ୍ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଫୋନ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଭଳି ହୋଇଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଫୋନ୍ରେ ଲାଗିଥିବା ଏସଡି କାର୍ଡ ଏବଂ ସିମ୍ କାର୍ଡ କାଢ଼ିବା ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ମେମୋରୀ କାର୍ଡରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମର ଫଟୋ, ଭିଡିଓ ଓ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଥାଏ, ଯାହାକୁ ଭୁଲ୍ରେ ବି ଫୋନ୍ ସହିତ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।
ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକେ ନିଜର ପୁରୁଣା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଫୋନ୍ରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ପରେ ଭୁଲ୍ ହାତକୁ ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମେସେଜିଙ୍ଗ୍ ଆପ୍ସର ବ୍ୟାକଅପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ସେଭ୍ କରି ରଖିବା ଉଚିତ।
ସୁରକ୍ଷିତ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଶେଷ ଜରୁରୀ ପଦକ୍ଷେପ
ଫୋନ୍ ବିକ୍ରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ସମସ୍ତ ସେଭ୍ ହୋଇଥିବା ପାସୱାର୍ଡ ଏବଂ ‘ଅଟୋ-ଫିଲ୍’ ଡାଟା ଯେପରି ଡିଲିଟ୍ ହୋଇଥିବ। ଏହା ସହିତ ଫୋନ୍ର “Find My Device” ଭଳି ଟ୍ରାକିଂ ସର୍ଭିସକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଧିକାଂଶ ସାଇବର ଅପରାଧ ଏହି କାରଣରୁ ଘଟିଥାଏ କାରଣ ଲୋକମାନେ ପୁରୁଣା ଫୋନ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡାଟା ରିମୁଭ୍ ନକରି ବିକ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଡାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସାଇବର ଜାଲିଆତିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ।