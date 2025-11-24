କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି? ତେବେ ଭୁଲରେ ବି କରନ୍ତୁନି ଏହି ଭୁଲ୍, ନଚେତ୍ ହୋଇପାରେ ବଡ଼ କ୍ଷତି
କ୍ରଡିଟ କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି? ତେବେ ଭୁଲରେ ବି କରନ୍ତୁନି ଏହି ଭୁଲ୍
Credit Card: କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ଏକ ସୁବିଧାଜନକ ପେମେଣ୍ଟ ପଦ୍ଧତି, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ସହଜ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ସମୟରେ ଦାୟିତ୍ୱର ସହ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଅନେକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ପେମେଣ୍ଟ ଡିଫଲ୍ଟ ହେଲେ ସୁଧ ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମୟ ସହିତ ଏହି ଏହି ଶୁଳ୍କ ବଢ଼ିପାରେ।
ଏହାଛଡ଼ା କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଉପରେ ସୁଧ ଆଦାୟର ଅନେକ ଭିନ୍ନ କାରଣ ରହିଛି। ଏଣୁ କାର୍ଡକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ କେବେ ଏବଂ କିପରି ସୁଧ ଆଦାୟ କରାଯାଏ ତାହା ବୁଝିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏଡାଇବା ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଋଣରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡରେ କିଭଳି ସୁଧ ଲାଗିପାରେ।
ଯଦି ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ବିଲ ପୈଠ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଅନାଦେୟ ବାଲାନ୍ସ ପରିମାଣ ଉପରେ ସୁଧ ଆଦାୟ କରାଯାଏ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଲିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପଠାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ସୁଧ ଶୁଳ୍କରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବକେୟା ରାଶି ପରିଶୋଧ ପାଇଁ ୨୦-୩୦ ଦିନର ଗ୍ରେସ୍ ପିରିୟଡ୍ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।
ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରେସ୍ ପିରିୟଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେୟ ପରିଶୋଧ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ସୁଧ ନିଆଯିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ATMରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇପାରିବେ। ହେଲେ ନଗଦ ଉଠାଣ କିମ୍ବା ନଗଦ ଅଗ୍ରିମ ଉପରେ ସୁଧ ସାଧାରଣତଃ ନିୟମିତ କାରବାର ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଥାଏ।
ଏହା ସହିତ ନଗଦ ଉଠାଣ ପରେ ତୁରନ୍ତ ସୁଧ ଜମା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯାହା ଋଣ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖ ପରେ ଅନାଦେୟ ରହିଥିବା ଯେକୌଣସି ବକେୟା ରାଶି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧ ଆଦାୟ କରାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବକେୟା ବିଲ୍ ପାଇଁ କେବଳ ଆଂଶିକ କିମ୍ବା ସର୍ବନିମ୍ନ ଦେୟ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିପାରେ।
ଏହା ପରିଶୋଧ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନାଦେୟ ପରିମାଣ ଉପରେ ସୁଧ ଜମା ହୋଇ ରହିବ। କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡଧାରକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବକେୟା ବିଲ୍ ପରିଶୋଧ କରିବାରେ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗ୍ରେସ୍ ପିରିୟଡ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଦେୟ ତାରିଖ ଟପି ଯାଆନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଅନାଦେୟ ବାଲାନ୍ସ ପରିମାଣ ଉପରେ ସୁଧ ଆଦାୟ କରାଯାଏ।
ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବକେୟା ବିଲ୍ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ କେବଳ ସୁଧ ଆଦାୟ କରାଯିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବିତ ଦେୟ ଫି’ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦେୟ ମଧ୍ୟ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଅଧିକ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ସୁଧ ଗଣିପାରନ୍ତି।
ପ୍ରାୟତଃ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେଉଥିବା ପ୍ରମୋସନାଲ ସୁଧ ହାର ଅଫର୍ଗୁଡ଼ିକୁ ହରାଇପାରନ୍ତି। କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ବାଲାନ୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଆପଣଙ୍କ ଋଣ ବୋଝ କମାଇବା ପାଇଁ ଏକ ସହାୟକ ଉପାୟ, କିନ୍ତୁ ଏଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ବାଲାନ୍ସକୁ ଗୋଟିଏ କାର୍ଡରୁ ଅନ୍ୟ କାର୍ଡକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରନ୍ତି, ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ବାଲାନ୍ସ ସାଧାରଣତଃ ସୁଧ ଜମା କରେ ଯଦି ତାହା ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପରିଶୋଧ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଅନେକ ଜାରିକର୍ତ୍ତା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ବାଲାନ୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଉପରେ ସୀମିତ ସମୟ ପାଇଁ ୦% APR ପ୍ରମୋସନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।
ପ୍ରମୋସନାଲ ଅବଧି ଶେଷ ହେବା ପରେ, ଏକ ନିୟମିତ APR ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଋଣ ସଞ୍ଚୟକୁ ଶେଷ କରିପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ମାସର ଏକ ବକେୟା ରାଶି ଅଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଚକ୍ରରୁ ଅନ୍ୟ ଚକ୍ରକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ନୂତନ କ୍ରୟ, ଯଦିଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚକ୍ରରେ ଥାଏ, ସେଥିଲାଗି ସୁଧ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।
ପ୍ରତି ମାସରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ବିଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଶୋଧ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏକାଧିକ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ରିମାଇଣ୍ଡର ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ବିଲ୍ ପାଇଁ ଅଟୋ-ଡେବିଟ୍ ସେଟ୍ ଅପ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ବିଲ ପେମେଣ୍ଟକୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ କରନ୍ତୁ।
ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବକେୟା ବିଲ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦେୟଠାରୁ ଅଧିକ ଦେୟ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ବକେୟା ରାଶି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁଧ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ହ୍ରାସ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଋଣ ବୋଝ କମାଇବା ପାଇଁ ବାଲାନ୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କିମ୍ବା ନୂତନ କ୍ରୟ ଉପରେ ୦% APR ଅଫର ଖୋଜନ୍ତୁ।
ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଟଙ୍କା ପରିଚାଳନାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଋଣ ହ୍ରାସ କରିବାର ଉପାୟଗୁଡ଼ିକର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଆର୍ଥିକ ଜୀବନର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ, ତେଣୁ ସୁଧ ଶୁଳ୍କକୁ କିପରି ଏଡ଼ାଇ ପାରିବେ ତାହା ବୁଝିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।