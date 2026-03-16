LPG ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ବଢ଼ୁଛି ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ବ୍ୟବହାର, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ବଢ଼ାଉଛି ଟେନସନ୍, ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ଟିପ୍ସ
Induction Use : ଆଜିକାଲି ଘରେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ କୁକଟପ୍ ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ବଢ଼ିଛି। ଏହା ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲ୍ହା ତୁଳନାରେ ଶୀଘ୍ର ଗରମ ହୁଏ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ରାନ୍ଧି ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବେଳେ କିଛି ଜରୁରୀ ସତର୍କତା ରଖିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଞ୍ଚୟ ହେବା ସହ ଇଣ୍ଡକ୍ସନର ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ।
ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍-ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ବାସନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ
ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଚୁଲ୍ହାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବାସନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ବାସନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ବାସନ ଶୀଘ୍ର ଗରମ ହୁଏ ଓ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଉପରେ ଅଧିକ ଲୋଡ୍ ପଡ଼େନାହିଁ। ଫଳରେ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ରାନ୍ଧି ହୁଏ ।
ଆରମ୍ଭରେ ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ରଖନ୍ତୁ
ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଗରମ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ରାନ୍ଧଣା ଆରମ୍ଭ କରିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ପୋଡ଼ିବ ନାହିଁ ଓ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।
ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଚାଲୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ
ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲ୍ହାକୁ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚାଲୁ ରଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତାନୁସାରେ ଏକଥରରେ ପ୍ରାୟ ୨ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଭଲ। ତାପରେ ୧୫–୨୦ ମିନିଟ୍ ବିରତି ଦେଇ ପୁଣି ଚାଲୁ କରିବା ଉଚିତ।
ଏୟାର୍ ଭେଣ୍ଟ୍ ସଫା ରଖନ୍ତୁ
ରାନ୍ଧଣା ସମୟରେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଚୁଲ୍ହାର ଏୟାର୍ ଭେଣ୍ଟ୍ ଉପରେ ଧୁଳି କିମ୍ବା ତେଲ ଜମିଯାଇପାରେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗରମ ପବନ ବାହାରି ପାରେନାହିଁ ଓ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ସମୟରେ ଏୟାର୍ ଭେଣ୍ଟ୍ ସଫା କରିବା ଦରକାର।
ସମତଳ ଓ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ
ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ କୁକଟପ୍ ସବୁବେଳେ ସମତଳ ଓ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ରଖି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହାର ଚାରିପାଖରେ ଅଧିକ ସାମଗ୍ରୀ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗରମ ପବନ ସହଜରେ ବାହାରିପାରିବ ଓ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଭିତରକୁ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସହାୟତା କରିବ, ଯାହା ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଚୁଲ୍ହାକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିବ।