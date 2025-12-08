ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ମାନୁନାହାଁନ୍ତି ମୁନିର, ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଜଣେ ପାଗଳ କହି ଏବେ ହରଡଗଣାରେ ସେନା, ଚାରିଆଡେ ବିକ୍ଷୋଭ
Imran Khan: ପାକିସ୍ତାନରେ ସେନାର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ, ଏହା ରାଜନୀତି ଉପରେ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରୁଛି। ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ (CDF) ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବା ପରେ ଏବେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ, ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଜେଲରେ ଥିବା ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ତେହରିକ୍-ଏ-ଇନସାଫ୍ (PTI) ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ପାଗଳ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିପଦ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି। ସେନାର ଏହି ଅତିକ୍ରମଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ରାଜନୀତିକୁ ବିଭାଜିତ କରିଛି।
ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, PTI ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ସେନାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିବା ବେଳେ, ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସେନାକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ PTIକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସେନାକୁ ବଦନାମ କରୁଥିବା ଏବଂ ଦେଶ ବିରୋଧୀ କାହାଣୀ ପ୍ରସାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି।
ସେନା କଣ କହିଛି: ପାକିସ୍ତାନ ସେନାର ମିଡିଆ ୱିଙ୍ଗ, ଇଣ୍ଟର-ସର୍ଭିସେସ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ରିଲେସନ୍ସର ମୁଖପାତ୍ର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଚୌଧୁରୀ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଜେଲରେ ଥିବା ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ “ନାର୍ସିସିଷ୍ଟ” ଏବଂ “ମାନସିକ ରୋଗୀ” ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଜେନେରାଲ ଚୌଧୁରୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ପିଟିଆଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଇମ୍ରାନ ଖାନ ସେନା ବିରୋଧରେ ତାଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ବୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ “ସୁରକ୍ଷା ବିପଦ କ୍ଷେତ୍ର” ରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି।
ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ବିପଦ ଜଣେ ଭ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭ୍ରମପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନସିକତାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ଯିଏ ନିଜ ଅହଂକାରର ବନ୍ଦୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପାକିସ୍ତାନ ରାଜ୍ୟର ଇଚ୍ଛାଠାରୁ ବଡ଼… ତାଙ୍କର ଅହଂକାର, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ହତାଶା ଏତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଯେ ସେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ବିନା ଦୁନିଆର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ।”
ପିଟିଆଇର ଉତ୍ତର: ପିଟିଆଇ ଏହାର ଜବାବରେ କହିଛି ଯେ “ଇମ୍ରାନ ସର୍ବଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଞ୍ଚରେ ତାଙ୍କ ଦେଶ, ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି।” ଦଳ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଇମ୍ରାନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ “ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ବିଶ୍ୱସନୀୟତାକୁ ମଜବୁତ କରିଛନ୍ତି” ।
କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ସରକାର ଭିନ୍ନମତକୁ ଦେଶଦ୍ରୋହ ଭାବରେ ଲେବଲ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଶନିବାର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ, ପିଟିଆଇର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସଭାପତି ଗୋହର ଅଲି ଖାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏପରି ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବା “ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ”।
ଏବେ, ସରକାରରେ ଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପିଟିଆଇକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନର ଯୋଜନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହସାନ ଇକବାଲ ଏକ୍ସରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇମ୍ରାନଙ୍କ ବୟାନ “ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଏବଂ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରା ଯାହା ପାକିସ୍ତାନର ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ, ଜାତୀୟ ଏକତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ଏବଂ ସାହସ ଏବଂ ତ୍ୟାଗ ସହିତ ଆମ ସୀମାକୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିବା ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଉପରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।”
ଏହି ସମୟରେ, MQM-P ସଭାପତି ଖାଲିଦ ମକବୁଲ ସିଦ୍ଦିକି କହିଛନ୍ତି ଯେ PTI ଏହାର ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ମଞ୍ଚ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ “ଆରୋପର ରାଜନୀତି ଜାରି ରଖିଛି”।