ଦୁଇ ବର୍ଷର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ନେବ ବିବାହର ରୂପ; ହାତକୁ ଦି ହାତ ହେବେ ଜେମିମା

ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମରାନ ଖାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ଜେମିମାଙ୍କୁ ହୋଇଛି ୫୨ ବର୍ଷ

By Manoranjan Sial

ଲଣ୍ଡନ: ଦୁଇ ବର୍ଷର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ନେବ ବିବାହର ରୂପ। ହାତକୁ ଦୁଇ ହାତ ହେବେ ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ଜେମିମା ଗୋଲ୍‌ଡସ୍ମିଥ। ସେ ଜଣେ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଡେଲି ମେଲ୍‌ରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।

ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମରାନ ଖାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ଜେମିମାଙ୍କୁ ହୋଇଛି ୫୨ ବର୍ଷ। ସେ କୋଟିପତି ଶିଳ୍ପପତି କେମରନ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରେମ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ଏବେ ବିବାହର ରୂପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।

ଜେମିମା ଏକ ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ବେଳେ ୬୨ ବର୍ଷୀୟ କେମରନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା। ତା’ପରେ ଉଭୟ ନିକଟର ହୋଇଥିଲେ। ଏପରିକି କେମରନଙ୍କ ଘରେ ଜେମିମାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତା’ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଜେମିମା ଖଣ୍ଡନ କରୁଥିଲେ। ସେ କେମରନଙ୍କୁ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହୁଥଇଲେ।

ଜେମିମା ଭାବି ସ୍ୱାମୀ କିଏ? କେମରନ ହେଉଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଫାଇନାନ୍ସର। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣାଶୁଣା ମିଡ଼ିଆ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏଥିଲି ଆ ରାଇଲିଙ୍କ ପୁଅ। ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ ଏଜେନ୍ସିରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ୨୦୦୦ ମସିହାରେ ସେ ସେଠାରେ ସିଇଓ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ୨୦୦୩ ମସିହାରେ ଏକ କମ୍ପାନୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

ଇମ୍ରନ ୨୦୨୩ ରୁ ପାକିସ୍ତାନର ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ପଦରେ ଥିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗରେ ଆରୋପିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ ଡିସେମ୍ବରରେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରାଓଲପିଣ୍ଡିର ଜେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଇମରାନ ଖାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରୁ ପ୍ରଣୋଦିତ।

