ମରିଯିବି ପଛେ ଆଦୌ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବି ନାହିଁ…ମୁନୀରଙ୍କ ଚିଠା ଖୋଲିଦେଲେ ଇମ୍ରାନ, କହିଲେ ଆସନ ଲୋଭରେ ଅନ୍ଧ ଶେହବାଜ ସରକାର
ଲାହୋର: ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଜେଲ କାରାଗାର ପଛରୁ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମୁନିରଙ୍କୁ ଦେଶର ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଏବଂ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିର ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।
ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୩ ରୁ ଅନେକ ମାମଲାରେ ଜେଲରେ ଥିବା ଖାନ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ‘X’ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରୁ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି କହିଛନ୍ତି, “ଅସିମ ମୁନିର ପାକିସ୍ତାନ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଏବଂ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିର ବ୍ୟକ୍ତି।”
ମୁନିର କ୍ଷମତା ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ:ଖାନ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୁନିରଙ୍କ “ଶାସନ” ସମୟରେ ଅତ୍ୟାଚାରର ପରିମାଣ ଅଭୂତପୂର୍ବ। ମୁନିର କ୍ଷମତା ଲୋଭରେ କିଛି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଇସଲାମାବାଦରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସିଧାସଳଖ ଗୁଳିଚାଳନା ଏବଂ ମୁରିଦକେରେ ତେହରିକ୍-ଏ-ଲବୈକ୍ ପାକିସ୍ତାନ (TLP) ଉପରେ ପୋଲିସର ନିଷ୍ଠୁର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଖାନ କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଶକ୍ତିର ଅବାଧ ବ୍ୟବହାରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ।”
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ନିରସ୍ତ୍ର ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ଅବାଧ ଗୁଳିଚାଳନା ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଯାହା କୌଣସି ସଭ୍ୟ ସମାଜ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯୁଗ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏପରି ନିଷ୍ଠୁରତା ଦେଖିନାହିଁ।”
ପତ୍ନୀ ବୁଶରା ବିବିଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାରର ଉଲ୍ଲେଖ: ଖାନ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବୁଶରା ବିବିଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ରଖାଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ତେହେରିକ୍-ଏ-ଇନସାଫ୍ (ପିଟିଆଇ) ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଦାସତ୍ୱ ଅପେକ୍ଷା ମୃତ୍ୟୁକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛୁ।
ଅସୀମ ମୁନିର ମୋ ଏବଂ ମୋ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ରାଜନେତାର ପରିବାର ଏପରି ନିଷ୍ଠୁରତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇନାହାଁନ୍ତି। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେ (ମୁନିର) ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବି ନାହିଁ।”
ସରକାର କିମ୍ବା ସେନା ସହିତ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ନାହିଁ: ଇମ୍ରାନ ଖାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପିଟିଆଇ ଦଳ ଶାହବାଜ ସରିଫଙ୍କ ସରକାର କିମ୍ବା ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସାମରିକ ବାହିନୀ ସହିତ କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରିବ ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ “ପ୍ରଥମେ ପଚାରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ” ନୀତି ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ଏକ କଠପୁତଳି ସରକାର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ନିରର୍ଥକ।
ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ଦମନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି (ଅସିମ ମୁନିର)ଙ୍କ ହାତରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ, ଯିଏ ନିଜ ଚୌକି ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବେ।