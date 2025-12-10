ପାକିସ୍ତାନରେ ଚାଲିଛି କଣ? ପୋଲିସର କାରନାମା ଜାଣିଲେ ଆପଣ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ଯ ହୋଇଯିବେ, ଇମ୍ରାନଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ପାଣି ମାଡ଼ କଲା ପୋଲିସ୍…
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବେଳେ ଇମ୍ରାନଙ୍କ ଭଉଣୀ ଉପରେ ପାଣି ମାଡ଼ କଲା ପୋଲିସ। ସେପଟେ ପୁଣି ଭୟଙ୍କର ହେଲା ପରିସ୍ଥିତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ଯନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ତାଗିଦ କରିଲା ଇମ୍ରାନଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଦଳ…
ରାୱଲପିଣ୍ଡିର ଆଦିଆଲା ଜେଲ ବାହାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ସମୟରେ ରାତିରେ ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ଭଉଣୀ ଅଲିମା ଖାନଙ୍କ ଉପରେ ପାଣି ଢାଳିଦେଲେ ପୋଲିସ। ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ଦଳ, ପାକିସ୍ତାନ ତେହେରିକ୍-ଏ-ଇନସାଫ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କହି କଡ଼ା ବୟାନ ରଖିଛି।
ଇମରାନ ଖାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର। ଏହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଇମ୍ରାନଙ୍କ ଭଉଣୀ ଅଲିମା ଖାନ କିଛି ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ଜେଲ ବାହାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ।
ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ଇମରାନଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଆପଣାଇଥିଲେ। ରାତି ସମୟରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିଥିଲା।
ଏନେଇ ତେହେରିକ୍-ଏ-ଇନସାଫ ଦଳ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଥିଲା ଯେ ଏପରି କରିବା ଅନୁଚିତ୍। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲାକି ଇମରାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଦିଆଯାଉନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ।
ଅନ୍ଯପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା କିଛି ଦିନ ତଳେ କୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଇମରାନଙ୍କ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କୁ ଜେଲରେ ଭେଟିଥିଲେ। ଓ ଇମରାନ ଠିକ୍ ଥିବା ଆସି କହିଥିଲେ।
ଏହାର କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଇମରାନ ଖାନଙ୍କୁ ଜେଲରେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଏନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକ ଦଳ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଇମ୍ରାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ସେ ଜୀବିତ ଥିବା ଖୋଲି କରି କହିଥିଲେ।
ଏହି ମାମଲାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ତେହେରିକ୍-ଏ-ଇନସାଫ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର ସଂଗଠନରେ ନିବେଦନ କରିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ଭଉଣୀ ଅଲିମା ଖାନ ଏବଂ ତେହେରିକ୍-ଏ-ଇନସାଫର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଙ୍ଗଳବାର ରାୱଲପିଣ୍ଡିର ଆଡିଆଲା ଜେଲ ବାହାରେ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ଅଲିମା ଖାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ଗତ 14 ମାସ ଧରି ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ।ଏପରି ହେଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯ ବିଗିଡିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି।