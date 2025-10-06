ଜେଲରେ ମିଳିବ ଜନ୍ମଦିନ ଗିଫ୍ଟ , ଇମ୍ରାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେବାକୁ ପ୍ଲାନ କରୁଛି ପାକ୍ ସରକାର !
ଇମ୍ରାନଙ୍କ 'X' ଆକାଉଣ୍ଟ କିଏ ଚଳାଉଛନ୍ତି?' 'X' ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିବାକୁ ଦାବି କଲା ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର
ଲାହୋର: ଜେଲରେ ଥିବା ପୂର୍ବତନ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ରବିବାର ୭୩ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଏବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। “ଦେଶ ବିରୋଧୀ” ବିଷୟବସ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ତାଙ୍କ X ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଅବରୋଧ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବିବାର କହିଛନ୍ତି।
ଏହି ସମୟରେ, ଇମ୍ରାନଙ୍କ ପାକିସ୍ତାନ ତେହେରିକ୍-ଏ-ଇନସାଫ (ପିଟିଆଇ) ଦଳର ସମର୍ଥକମାନେ ରବିବାର ଲାହୋର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କ ନେତାଙ୍କ ୭୩ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାମଲାରେ ଇମ୍ରାନ ରାୱଲପିଣ୍ଡିର ଆଡିଆଲା ଜେଲରେ ଦୁଇ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି।
ଇମ୍ରାନଙ୍କ ‘X’ ଆକାଉଣ୍ଟ କିଏ ଚଳାଉଛନ୍ତି?’
ରବିବାର ଦିନ ଏକ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇ ସଂଘୀୟ ଆଇନ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବାରିଷ୍ଟର ଅକିଲ ମଲିକ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ କମ୍ପାନୀର ପରିଚାଳନା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଦେଶ ବିରୋଧୀ, ବିଶେଷକରି ସେନା ବିରୋଧୀ ଟ୍ୱିଟ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ‘X’ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛୁ।”
ମଲିକ କହିଛନ୍ତି, “ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ‘X’ ଆକାଉଣ୍ଟ କିଏ ଚଳାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରୁ କିଏ ଦେଶ ବିରୋଧୀ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏକ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ।” ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ପଛରେ ଥିବା ନେଟୱାର୍କର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବ।
ପିଟିଆଇ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ରାଲି :
ଏହି ସମୟରେ, ପିଟିଆଇ ସମର୍ଥକମାନେ ଇମ୍ରାନଙ୍କ ୭୩ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ଲାହୋରସ୍ଥିତ ଜମାନ ପାର୍କ ବାସଭବନ ବାହାରେ ଏକ ରାଲି କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। ଇମ୍ରାନଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ କୌଣସି ରାଲିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଜମାନ ପାର୍କରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା।
ତଥାପି, ରାଲିର ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଆଡ଼କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲେ। କେକ୍ କାଟିବା ସମାରୋହ ଲାହୋରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପିଟିଆଇ ନେତା ସଲମାନ ଆକ୍ରମ ରାଜା, ଶୌକତ ବସରା ଏବଂ ରହବା ଡାର ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।