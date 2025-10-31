ଖୁସି ଖବର: ପୁଣି କମିଲା ସୁନା ରୂପା ଦର, ଏକାଥରେ ୧୦ ହଜାର!

ଭୁବନେଶ୍ଵର: ଯେମିତି ଘୁ ଘୁ ହୋଇ ବଢୁଥିଲା ସୁନା ଦର, ଏବେ ସେଥିରେ ବ୍ରେକ୍ ଲଗେଇ ରକେଟ୍ ବେଗରେ ତଳକୁ ଖସୁଛି ଦର । ଗତକାଲି ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଦରରେ ଦ୍ରୁତ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ବୁଲିଅନ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଜୁଏଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ (IBJA) ଅନୁଯାୟୀ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ୧୦ ଗ୍ରାମ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ୧୩୭୫ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ ୧,୧୯,୨୫୩ରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ରୂପା ଦର ବି ହ୍ରାସ: ରୂପା ମଧ୍ୟ ୧,୦୩୩ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ ୧,୪୫,୬୦୦ ଟଙ୍କା ହୋଇଛି । ଏହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି। ଏହି ମାସ ଆରମ୍ଭରେ, ୧୭ ଅକ୍ଟୋବରରେ ସୁନା ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବାଧିକ ୧,୩୦,୮୭୪ ଟଙ୍କା ଏବଂ ରୂପା ୧,୭୧,୨୭୫ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ମାତ୍ର ୧୩ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସୁନା ୧୦,୨୪୬ ଟଙ୍କା ଏବଂ ରୂପା ୨୫,୬୭୫ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
କାହିଁକି ହ୍ରାସ ପାଉଛି: ଧନତେରସ ଏବଂ ଦୀପାବଳି ଭଳି ପର୍ବ ପରେ, ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। କ୍ରୟରେ ଏହି ହ୍ରାସ ହେବା କାରଣରୁ ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ଦର ଏପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି । ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଭ-ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଷୟିକ ସୂଚକ, ଯେପରିକି ଆପେକ୍ଷିକ ଶକ୍ତି ସୂଚକାଙ୍କ (RSI), ସୂଚିତ କରେ ଯେ ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ କିଣାଯାଇଥିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ତେଣୁ ଧାରା ଅନୁସରଣକାରୀ ଏବଂ ଡିଲରମାନେ ଏବେ ବିକ୍ରୟ ମୋଡରେ ଅଛନ୍ତି।
ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯାହା ସୁନାର ଚାହିଦା ହ୍ରାସ କରିଛି। ସୁନାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ କାରଣ ଏହା ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାର ମୂଲ୍ୟ ବଜାୟ ରଖେ।
ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା: ଚଳିତ ବର୍ଷରେ ଏଯାବତ୍ ୪୩,୦୯୧ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ସୁନା । ଡିସେମ୍ବର ୩୧,୨୦୨୪ରେ ୧୦ ଗ୍ରାମ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ୭୬,୧୬୨ ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ୧,୧୯,୨୫୩ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ସେହିପରି ରୂପାର ଦର ମଧ୍ୟ ୫୯,୫୮୩ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଡିସେମ୍ବର ୩୧, ୨୦୨୪ରେ, ଏକ କିଗ୍ରା ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ୮୬,୦୧୭ ଥିଲା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ୧,୪୫,୬୦୦ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
ମନେ ରଖନ୍ତୁ: ସୁନା କିଣିବା ସମୟରେ, ସର୍ବଦା ଭାରତୀୟ ମାନକ ବ୍ୟୁରୋ (BIS) ହଲମାର୍କ ସହିତ ସୁନା କିଣନ୍ତୁ। ଏହା ଏକ ଆଲଫାନ୍ୟୁମେରିକ୍ ସଂଖ୍ୟା ଯାହା ସୁନାର ଶୁଦ୍ଧତା ସୂଚାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ, ସର୍ବଦା ମୂଲ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। କ୍ୟାରେଟ୍ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ସୁନାର ବର୍ତ୍ତମାନର ମୂଲ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ।