ଗଣ ନିର୍ବାସନ କରିବ ଆମେରିକା, ୨୦୨୬ରେ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ବାହାର କରିବେ ଟ୍ରମ୍ପ
ଆମେରିକା ପ୍ରଶାସନ ନେବାକୁ ଯାଉଛି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆମେରିକାର ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହାର ନୀତିକୁ ଆହୁରି କଠୋର କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେରିକା ପ୍ରଶାସନ ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ପ୍ରବାସୀ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ତୀବ୍ର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି।
ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଚଢାଉ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ରଏଟର୍ସର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କଂଗ୍ରେସ ଜୁଲାଇରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ୟାକେଜକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି, ଯାହା ଅଧୀନରେ ପ୍ରବାସୀ ଏବଂ କଷ୍ଟମ୍ସ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ (ICE) ଏବଂ ସୀମା ପାଟ୍ରୋଲ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ ୧୭୦ ବିଲିୟନ ଡଲାର ପାଣ୍ଠି ପାଇବେ।
ଏହି ବିପୁଳ ପରିମାଣ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ବାର୍ଷିକ ବଜେଟ ୧୯ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଅପେକ୍ଷା ଅନେକ ଗୁଣ ଅଧିକ। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଟଙ୍କା ହଜାର ହଜାର ନୂତନ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବ, ନୂତନ ଅଟକ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବ ଏବଂ ଜେଲରୁ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାସନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ।
ଅଣ-ଦଲିଲଭୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାହାର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଫେଡେରାଲ୍ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ଏହି ବର୍ଷ ଅନେକ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଫାର୍ମ ଏବଂ କାରଖାନା ଭଳି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ବରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା:
ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ବର୍ଡର ଜାର ଟମ୍ ହୋମାନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ରିହାତିଗୁଡ଼ିକ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହୋମାନ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବୁ। ଏଥିରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ-ସ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ।”
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କଠୋର ନୀତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ପ୍ରବାସ ନୀତି ଉପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ, ଯାହା ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା, ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟଭାଗ ସୁଦ୍ଧା ୪୧ ପ୍ରତିଶତକୁ ଖସି ଆସିଛି।
ପ୍ରତିବର୍ଷ ୧୦ ଲକ୍ଷ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି:
ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୧୦ ଲକ୍ଷ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ଦେଶାନ୍ତର କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୫ ପରଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୬୨,୨୦୦୦ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ଦେଶାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।
ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ଦାବିକୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରେ ଯେ ସେ କେବଳ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଦେଶାନ୍ତର କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ନଭେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା, ICE ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ୫୪,୦୦୦ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୪୧ ପ୍ରତିଶତଙ୍କର କୌଣସି ପୂର୍ବ ଅପରାଧିକ ରେକର୍ଡ ନଥିଲା, ଯାହା ଟ୍ରମ୍ପ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାନୁଆରୀରେ ମାତ୍ର ୬ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା।
ହଜାର ହଜାର ପ୍ରବାସୀ ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଇନଗତ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ହରାଇଲେ।
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି, ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ କେବଳ ଅବୈଧ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛି। ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ପତି/ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ହାଇତି, ଭେନେଜୁଏଲା ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରବାସୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଇନଗତ ସ୍ଥିତି ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚଢାଉ କରାଯାଏ, ତେବେ ଶ୍ରମ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେରିକାରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯିବ।