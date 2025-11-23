ବୁଦ୍ଧିମାନ ହାତୀ ଅନାରକଲି; କାଠ ଚୋରି କରୁଥିବା ମାଫିଆଙ୍କୁ ଚୁପ କରି ଧରାପକାଏ, ଏବେ ଯାଆଁଳା ହାତୀର ମା’…

ବିରଳ ଘଟଣା, ଏପରି ବହୁ କମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ...

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ବିରଳ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ,ଗତକାଲି ପନ୍ନା ବ୍ୟାଘ୍ର ଅଭୟାରଣ୍ୟ (PTR) ରେ ଏକ 57 ବର୍ଷୀୟ ହାତୀ, ଅନାରକଲି ଦୁଇଟି ଯମଜ ମାଈ ହାତୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି।

ପଶୁଚିକିତ୍ସକ ଏବଂ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କଡ଼ା ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପ୍ରାୟ ତିନି ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟବଧାନରେ ଦୁଇଟି ହାତୀ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ମା’ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନବଜାତ ଛୁଆ ଉଭୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ ଡକ୍ଟର ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ଗୁପ୍ତା ଏହି ଜନ୍ମକୁ “ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଏକ ବିରଳ ଘଟଣା” ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶରେ ମଧ୍ୟ ହାତୀ ଯମଜ ଜନ୍ମ ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସାଧାରଣ ଘଟଣା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

କାହିଁକି ଖୋଲୁନି କୁତୁବ ମୀନାରର ଦ୍ୱାର,…

ଭାରତର ତୈଳ ଯୋଗାଣ ବିପଦରେ, ରୁଷୀୟ ତେଲ ଉପରେ…

ଦୁଇଟି ହାତୀ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ଅଭୟାରଣ୍ଯରେ ହାତୀ ସଂଖ୍ଯା 21ରେ ପହଞ୍ଚିଛି।  ପିଟିଆର କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନରେଶ ସିଂହ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯତ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।

“ଅନାରକଲିକୁ ଦରିଆ, ଆଖୁ, ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅ ଲଡୁ ସମେତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି,” ସେ କହିଛନ୍ତି। ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଯତ୍ନ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଦଳକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି।

ଅନାରକଲି କୌଣସି ସାଧାରଣ ହାତୀ ନୁହେଁ। ପିଟିଆର ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ତାକୁ 1986 ମସିହାରେ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୟାସର ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଂଶ ହୋଇଛି।

ଗତ ଦଶନ୍ଧି ଧରି, ସେ ଛଅଟି ବାଛୁରୀ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ତାଙ୍କର ଯମଜ ମାଈ ବାଛୁରୀ ପ୍ରସବ କରିବାର ପ୍ରଥମ ଅଭିଜ୍ଞତା।

ପାଟ୍ରୋଲିଂ ସମୟରେ ଅନାରକଲି ତାଙ୍କର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେ ଶିକାରୀ କିମ୍ବା ଅବୈଧ କାଠ କାଟିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତି, କେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଶୁଣ୍ଢରେ ପଥର ଫିଙ୍ଗିଥାନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

କାହିଁକି ଖୋଲୁନି କୁତୁବ ମୀନାରର ଦ୍ୱାର,…

ଭାରତର ତୈଳ ଯୋଗାଣ ବିପଦରେ, ରୁଷୀୟ ତେଲ ଉପରେ…

କ’ଣ ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ୨୪୦? ଯାହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ,…

ଆସ୍ଥାର କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଛି କେଦାରନାଥ ଘାଟି,…

1 of 12,082