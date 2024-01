ସାଟେଲାଇଟ ଲଞ୍ଚ କରିବାରେ ଇସ୍ରୋକୁ ସହଯୋଗ କରିବ ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରକେଟ୍

କୋଲକାତା: ଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିଯାନରେ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥା (ଇସ୍ରୋ) ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପକ ସଫଳତା ପାଇବା ପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶ ତଥା ବିଶ୍ୱର ବହୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାରତକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଭାରତ GSAT-20 ନାମକ ଏକ ଉପଗ୍ରହ ଉତକ୍ଷେପଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଇସ୍ରୋକୁ ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କ ବଡ଼ ସହଯୋଗ ମିଳିଛି।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥା ଇସ୍ରୋ ଜିସାଟ୍-୨୦ ନାମକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ଭାରୀ ଯୋଗାଯୋଗ ସାଟେଲାଇଟ ଉତକ୍ଷେପଣ ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସ କରିବ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମହାକାଶ ବିଭାଗ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା (ଇସ୍ରୋ) ଫାଲକନ୍ -୯ ହେଭି ଲିଫ୍ଟ ଲଞ୍ଚର୍ ବ୍ୟବହାର କରିବ ଯାହା ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଭାରତୀୟ ମିଶନରେ ଫ୍ଲୋରିଡାରୁ ଲଞ୍ଚ ହୋଇପାରେ।

ଇସ୍ରୋର କାମର୍ସିଆଲ କମ୍ପାନୀ ନ୍ୟୁ ସ୍ପେସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରୈମାସରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସ ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି। ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସ ଚୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସୂଚିତ କରେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ଭାରୀ ଉପଗ୍ରହ ଉତକ୍ଷେପଣ କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ରାନ୍ସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଆରିଅନେସ୍ପେସ୍ କନ୍ସୋର୍ଟିୟମ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା। କାରଣ ଭାରତର ନିଜସ୍ୱ ରକେଟଗୁଡିକ ୪ ଟନ୍ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଅଧିକ ଜିଓଷ୍ଟେସନାରୀ କକ୍ଷପଥରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାରୀ ଉପଗ୍ରହ ଉତକ୍ଷେପଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବଡ଼ ଯୋଗାଯୋଗ ସାଟେଲାଇଟ ଲଞ୍ଚ କରିବାର କ୍ଷମତା ଥିବା ରକେଟ ଇସ୍ରୋ ପାଖରେ ଅଭାବ ରହିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଇସ୍ରୋ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏସ୍ ସୋମନାଥ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରକେଟ୍ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ନ ଥିବାରୁ ଭାରତକୁ ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସ ଯିବାକୁ ପଡିଲା।

As part of Space Sector reforms announced by Govt. of India in June 2020, #NSIL is undertaking its 2nd Demand-driven satellite mission GSAT-20 [GSAT-N2] during 2nd quarter of 2024, for meeting the broadband communication needs of the country. https://t.co/QfGbuZWPgh@isro pic.twitter.com/UY7A753GTp

