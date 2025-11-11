Polygamy Ban: ଏଠାରେ ବହୁବିବାହ ଉପରେ ଲାଗିଲା ବ୍ୟାନ୍! ଏକରୁ ଅଧିକ ବିବାହ କଲେ ଯିବେ 7 ବର୍ଷ ଜେଲ୍
ଏଠାରେ ବହୁବିବାହ ଉପରେ ଲାଗିଲା ବ୍ୟାନ୍! ଏକରୁ ଅଧିକ ବିବାହ କଲେ ଯିବେ ଜେଲ୍...
ଆସାମ: ଏଥର ବହୁବିବାହ କଲେ ସିଧା ଯିବେ ଜେଲ୍ । ଏବେ ଏକାଧିକ ବିବାହ କରିବା କେବଳ ଏକ ସାମାଜିକ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ଆଇନଗତ ଅପରାଧ ହୋଇଯାଇଛି। ଏନେଇ ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ସର୍ମାଙ୍କ ସରକାର ଏକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ଯାହା ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଠିଆ କରିବ ।
ଏବେ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି: ଏହି ଆଇନ କ’ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମ ପାଇଁ ସମାନ ଭାବରେ ଲାଗୁ ହେବ? ଏବଂ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଥରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ କି? ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଏବେ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ସର୍ମା ରବିବାର କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ପରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆସାମ ବହୁବିବାହ ନିଷେଧ ବିଲ୍, 2025 କୁ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ବିଧାନସଭାରେ ଆଗତ କରାଯିବ।
ଏହି ବିଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏକାଧିକ ଥର ବିବାହ କରିଥିବା ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସାତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ।
ସର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆଇନ ରାଜ୍ୟର ମହିଳାମାନଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମାନତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ବହୁବିବାହର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବାରେ ଯେପରି ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଆଇନ ଆସାମର ଷଷ୍ଠ ଅନୁସୂଚୀ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ। ତଥାପି, ଏହି ଆଇନ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ରାଜ୍ୟର ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ମହଲରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ବିଶେଷକରି ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଉଛି ଯେ, ଏହି ଆଇନ ସେମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଅଧିକାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, କାରଣ ଇସଲାମ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଚାରି ସ୍ତ୍ରୀ ରଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଆଇନ ଏକ ସମାନ ନାଗରିକ ସଂହିତା ଆଡ଼କୁ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଏକକ ବିବାହ ଆଇନ ଅଧୀନକୁ ଆଣିବା।
ତାଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 2001 ରୁ 2011 ମଧ୍ୟରେ ଆସାମର ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ହିନ୍ଦୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହାର ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବେଳେ, ମୁସଲିମ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଅସନ୍ତୁଳନକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି, ଆମେ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ଦିଗରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ।