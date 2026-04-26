ସମଗ୍ର ବିଶ୍ବରେ ଥିବା ବରଫ ତରଳିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ; ଆଉ ଯଦି ସବୁ ତରଳିଗଲା ତେବେ କଣ ହେବ…
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀର ୫ ନିୟୁତ ଘନ ମାଇଲରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ବିଶାଳ ବରଫ ଭଣ୍ଡାର ଧୀରେ ଧୀରେ ତରଳିବାରେ ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ: ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତରଳିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର।
ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ବରଫ ତରଳିବାକୁ ୫,୦୦୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ। ତଥାପି, ଏହି ସମୟସୀମା ସ୍ଥିର ନୁହେଁ। ଏହା ମାନବ ନିର୍ଗମନ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱ ଉଷ୍ମତା କେତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।
ଯଦି ସମସ୍ତ ବରଫ ତରଳିଯାଏ, ତେବେ ସମୁଦ୍ର ସ୍ତର ପ୍ରାୟ ୬୬ ରୁ ୭୦ ମିଟର ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ମୁମ୍ବାଇ, ନ୍ୟୁୟର୍କ ସିଟି ଏବଂ ଟୋକିଓ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସହରଗୁଡ଼ିକ ବୁଡ଼ିଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭଳି ନିମ୍ନାଞ୍ଚଳ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡ଼ିଯିବ।
ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣକୁ ମହାକାଶକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାରେ ବରଫ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏହା ବିନା, ପୃଥିବୀ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ତାପ ଶୋଷଣ କରିଥାନ୍ତା। ଏହା ଗ୍ରହର ହାରାହାରି ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୧୪.୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରୁ ୨୬ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ।
ହିମମଣ୍ଡଳ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧୁର ଜଳର ପ୍ରାକୃତିକ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ସେମାନଙ୍କର ଉଭାନ ହେବା ଦ୍ଵାରା ମହାଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଯାହା ଫଳରେ ପାନୀୟ, କୃଷି ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଗୁରୁତର ଜଳ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ।
ବରଫ ତରଳିବା ଫଳରେ ଅନେକ ପ୍ରଜାତିର ବାସସ୍ଥାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ମେରୁ ଭାଲୁ ଏବଂ ପେଙ୍ଗୁଇନ୍ ଭଳି ପ୍ରାଣୀ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ବାସସ୍ଥାନ ହରାଇବେ।
ସମୁଦ୍ରରେ ମଧୁର ଜଳର ହଠାତ୍ ପ୍ରବେଶ ସେମାନଙ୍କର ଲବଣାକ୍ତତା ସନ୍ତୁଳନକୁ ବାଧା ଦେବ। ଏହା ଗଲ୍ଫ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସମୁଦ୍ର ସ୍ରୋତକୁ ବାଧା ଦେଇପାରେ। ଯେକୌଣସି ବିଭ୍ରାଟ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅତି ଖରାପ ପାଣିପାଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।