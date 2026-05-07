IPL 2026 ରେ ଗୋଟିଏ ‘ଡଟ ବଲ’ ହେଲେ କେତେ ଗଛ ଲଗାଏ BCCI? ଏହି ସିଜିନ୍ର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଦେଖିଲେ ହୋଇଯିବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ରେ ପ୍ରତିଟି ଡଟ ବଲ ପିଛା BCCI କେତେ ଗଛ ଲଗାଏ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ IPL 2026 ସିଜିନ୍ରେ କେତେ ଗଛ ଲଗାଯାଇ ସାରିଲାଣି?
BCCI Dot Ball Green Initiative IPL: ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଡଟ ବଲ ହେବା ମାତ୍ରେ ଏକ ସବୁଜ ଗଛ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୁଏ । ଏହି ସବୁଜ ଗଛର ଅର୍ଥ କ’ଣ ଏବଂ IPL ସହିତ ଏହାର ସମ୍ପର୍କ କ’ଣ? ପ୍ରକୃତରେ, ଟାଟା ଗ୍ରୁପ୍ ସହିତ ମିଶି BCCI ଏକ ସବୁଜ ଅଭିଯା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଆଇପିଏଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପଡ଼ୁଥିବା ପ୍ରତିଟି ଡଟ ବଲ ପାଇଁ ୧୯ଟି ଗଛ ଲଗାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା । ତେବେ ପ୍ଲେ-ଅଫ ମ୍ୟାଚ ପାଇଁ ଗଛର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୫୦୦ ହୋଇଥାଏ । ଅର୍ଥାତ ପ୍ଲେ-ଅଫ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପ୍ରତି ଡଟ ବଲ ପାଇଁ BCCI ୫୦୦ଟି ଗଛ ଲଗାଇଥାଏ ।
ଆଇପିଏଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ଡଟ ବଲ ପଡ଼େ, ସେଥିପାଇଁ ୧୯ଟି ଗଛ ଲଗାଯାଏ । ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, IPL 2026 ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ୬ ଲକ୍ଷ ଗଛ ଲଗାଯାଇ ସାରିଲାଣି । ମନେକରନ୍ତୁ, ଯଦି ଏକ ଆଇପିଏଲ ମ୍ୟାଚ୍ର ଦୁଇଟି ଯାକ ଇନିଂସ ମିଶାଇ ୫୦ଟି ଡଟ ବଲ ପଡ଼େ, ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ୯୫୦ଟି ଗଛ ଲଗାଯିବ ।
ବୋଲରମାନଙ୍କ କଥା କହିଲେ, IPL 2026 ରେ କେବଳ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ହିଁ ୧୦୯ଟି ଡଟ ବଲ ପକାଇ ସାରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚ୍ଚର ଏବଂ କାଗିସୋ ରବାଡା ମଧ୍ୟ ଏହି ସିଜିନ୍ରେ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଡଟ ବଲ ପକାଇଛନ୍ତି । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, କେବଳ ଏହି ତିନିଜଣ ବୋଲର ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଜିନ୍ରେ ୬,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଗଛ ଲଗାଯିବାର କାରଣ ସାଜିଛନ୍ତି । ମହମ୍ମଦ ଶାମି ଏବଂ ଅଂଶୁଲ କମ୍ବୋଜ ମଧ୍ୟ ଏହି ସିଜିନ୍ରେ ଅନେକ ଡଟ ବଲ ପକାଇଛନ୍ତି ।
ଗୋଟିଏ ଆଇପିଏଲ ସିଜିନ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଡଟ ବଲ ପକାଇବାର ରେକର୍ଡ ଡେଲ ଷ୍ଟେନ୍ଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି । ସେ ୨୦୧୩ ସିଜିନ୍ରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପାଇଁ ଖେଳି ୨୧୧ଟି ଡଟ ବଲ ପକାଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ BCCI ର ଏହି ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା । ସାଧାରଣତଃ ଏକ ସିଜିନ୍ରେ ୩୦୦୦-୫୦୦୦ ଡଟ ବଲ ପଡ଼ିଥାଏ । ସେହି ଆଧାରରେ BCCI ପ୍ରତି ସିଜିନ୍ରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗଛ ଲଗାଇ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି ।