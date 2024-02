ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ବିଜେପି ଘୋଡ଼ା ବେପାର କରୁଛି; ଜୟରାମ ରମେଶ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ବିଜେପି ଘୋଡ଼ା ବେପାର କରୁଛି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। କଂଗ୍ରେସ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ତଥା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଜୟରାମ ରମେଶ କହନ୍ତି, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିହାରରେ ଏହା ହୋଇନାହିଁ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଇଡିର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଚମ୍ପଇ ସୋରେନ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ଦଳର ନୂଆ ନେତା ଭାବେ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ତାଙ୍କୁ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ଜୟରାମ ରମେଶ କହିଛନ୍ତି, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ବିଜେପି ଘୋଡ଼ା ବେପାର କରୁଛି। ବିଜେପି ଜେଏମଏମ, ଆରଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ”

VIDEO | "There was delay to swear-in the CM (in Jharkhand). In Bihar, one CM resigns and within 10 minutes, the new CM takes over. But in Jharkhand, the BJP is engaging in horse trading, and they want to take away MLAs from the RJD, JMM, Congress and other parties," says Congress… pic.twitter.com/NuXnPMa42j

— Press Trust of India (@PTI_News) February 2, 2024