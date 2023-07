ମଣିପୁର: ଦୁଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଲଘ୍ନ କରି ରାସ୍ତାରେ ବୁଲାଇଲେ, ଗଣ ଦୁସ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ

ନୁଆଦିଲ୍ଲୀ: ହିଂସାଗ୍ରସ୍ଥ ମଣିପୁରରେ ଦୁଇ ମହିଳାଙ୍କ ନିବସ୍ତ୍ର କରି ରାସ୍ତରେ ବୁଲାଇବାର ଅତି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ଭିଡିଓରେ ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ନଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ପୁରୁଷଙ୍କ ମଝିରେ ଚାଲୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ମିଳିଥିବା ଖବର ମୁତାବକ, ସଂଘବଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ନିବସ୍ତ୍ର କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଗଣ ଦୁସ୍କର୍ମ କରିଛନ୍ତି । କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ପରେ ନା ସେମାନେ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି ନା କଥା କହି ପାରୁଛନ୍ତି ।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଉଭୟ ମହିଳା କୁକି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଟନ୍ତି । ଏଥି ସହିତ, ଉତ୍ତେଜିତ ଜନତା ମେଟାଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର । ତେବେ ମଣିପୁର ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବିବୃତ୍ତି ଦେଇନାହିଁ କିମ୍ବା ଏ ବାବଦରେ କୌଣସି ମାମଲା ରୁଜୁ କରିନାହିଁ । ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ଗିରଫ କରିନାହିଁ ।

ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଉଛି । ଆଦିବାସୀ ସଂଗଠନ ଇଣ୍ଡିଜିନସ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ ଲିଡର ଫୋରମ୍‌(ଆଇଟିଏଲ୍‌ଏଫ)ର ଏକ ବୟାନ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଘଟଣା ରାଜଧାନୀ ଇମ୍ପାଲ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୩୫ କିଲୋମିଟର ଦୁର କଂଗପୋକପୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ୪ ମଇ ରେ ଘଟିଥିଲା ।

#ManipurViolence | A police complaint filed by the relatives of the women states that one of the women was subsequently gangraped. Based on the complaint, the police said a zero FIR has been registered in the Saikul police station of Kangpokpi district on May 18.

