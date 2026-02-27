ବେଇମାନ ପାକିସ୍ତାନ ନା ତାଲିବାନ…Pakistan Afghanistan ଯୁଦ୍ଧରେ, କାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ ଭାରତ? କିଏ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ; ଯୁଦ୍ଧ ନରୋକିଲେ କ’ଣ ହେବ …ଜାଣନ୍ତୁ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଡୁରାଣ୍ଡ ରେଖାରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ପାକିସ୍ତାନ ବାୟୁସେନା କାବୁଲ, ପାକଟିଆ, ପାକଟିକା, ଖୋସ୍ତ, ନାଙ୍ଗରହାର, କୁନାର ଏବଂ ନୁରିସ୍ତାନରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ତାଲିବାନ ଡୁରାଣ୍ଡ ରେଖା କୂଳରେ ଥିବା ପାକିସ୍ତାନୀ ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା।
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ତାଲିବାନ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହା ଏହାର ଆକ୍ରମଣରେ ୫୫ ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକ ଏବଂ ଏହାର ଗୋଟିଏ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ତାଲିବାନ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହା ୧୯ଟି ପାକିସ୍ତାନୀ ପୋଷ୍ଟ କବଜା କରିଛି।
ତାଲିବାନଙ୍କ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଉପରେ, ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖୱାଜା ଆସିଫ X ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ‘ଖୋଲା ଯୁଦ୍ଧ’ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।ଆସିଫ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ସୀମାରେ ‘ଦମା ଦମ ମସ୍ତ କଲନ୍ଦର’ ଜାରି ରହିବ। ଉଭୟ ଦେଶର ମନୋଭାବ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଡୁରାଣ୍ଡ ରେଖାରେ ସଂଘର୍ଷ ତୀବ୍ର ହେବ। ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବେ।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ପାଖରେ କ’ଣ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଅଛି ତାହା ଜାଣିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଆମେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତେବେ ଏହା ଏକ ବୃତ୍ତିଗତ ସେନା। ସୈନିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ କ୍ଷମତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଏହା ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ୧୦ ଦେଶରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଯେଉଁଠାରେ ତାଲିବାନକୁ ଏକ ଅନିୟମିତ ସେନା ଭାବରେ ଗଣନା କରାଯାଏ। ଏହାର କୌଣସି ବୃତ୍ତିଗତ ସାମରିକ ଗଠନ ନାହିଁ। ଏହାର ନିୟମିତ ସେନା ବଦଳରେ ଯୋଦ୍ଧା ଅଛି।
ପାୱାର ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ପାକିସ୍ତାନ ୧୪ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି: ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଫାୟାରପାୱାର ୨୦୨୬ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପାୱାର ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ପାକିସ୍ତାନ ୧୪ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ୧୨୧ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ପାକିସ୍ତାନରେ୬୫୦,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ସୈନ୍ୟ ଅଛନ୍ତି।
ଏହା ପାଖରେ ୧,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଟ୍ୟାଙ୍କ, F-୧୬ପରି ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ, ଘାତକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ଅଛି। ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଏକ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସମ୍ପନ୍ନ ଦେଶ। ତଥାପି, ତାଲିବାନର ଲଢ଼ୁଆଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସଠିକ୍ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ତାଲିବାନର୧୦୦,୦୦୦ ରୁ ୨୦୦,୦୦୦ଲଢ଼ୁଆ ଅଛନ୍ତି।
ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୧ ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏହା ଏହାର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଛାଡି ଯାଇଥିଲା। କୋଟି କୋଟି ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ଏହି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ତାଲିବାନଙ୍କ କବଜାରେ ଅଛି ଏବଂ ତାଲିବାନ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ତାଲିବାନମାନେ ପାହାଡିଆ ଏବଂ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାରେ ପାରଙ୍ଗମ। ଶତ୍ରୁକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗରିଲା ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ ଯୁଦ୍ଧ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି।
ପାକିସ୍ତାନର ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ISI ଅଭିଜ୍ଞ: ପାକିସ୍ତାନର ମଧ୍ୟ ଏକ ଦୃଢ଼ ଗୁପ୍ତଚର ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି। ଏହାର ଇଣ୍ଟର-ସର୍ଭିସେସ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (ISI)କୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଅଭିଜ୍ଞ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ISI ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ତାଲିବାନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଆସୁଛି। ଏହାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଥାଇପାରନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ, ଏହା ତାଲିବାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ଆଗୁଆ ସୂଚନା ପାଇପାରିବ।
ଆମେରିକା ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଛାଡି ଯାଇଥିଲା: ବିବିସି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତାଲିବାନ ପାଖରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଆମେରିକୀୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ଠାବ ଏବେ ଅଜଣା। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିଲା କିମ୍ବା ଚୋରା ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା।
୨୦୨୧ ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ତାଲିବାନ ଏକ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲା, ଆଫଗାନ ସୈନିକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ସଶସ୍ତ୍ର ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତାଲିବାନଙ୍କ କବଜାରେ ଅଛି। ଆମେରିକା ଛାଡିଥିବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ M4 ଏବଂ M16 ରାଇଫଲ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ତାଲିବାନ ପାଖରେ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଅଛି: ତାଲିବାନମାନଙ୍କ ପାଖରେ AK-47, M16 ଏବଂ M4 କାର୍ବାଇନ ଭଳି ରାଇଫଲ ଅଛି। AK-47 ସୋଭିଏତ ଯୁଗରୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ M16 ଏବଂ M4 ହେଉଛି ଆମେରିକାରୁ ଅର୍ଜନ କରାଯାଇଥିବା ଅସ୍ତ୍ର। ତାଲିବାନମାନେ ଆମେରିକା ସେନା ଦ୍ୱାରା ଛାଡିଯାଇଥିବା ହମଭି, MRAP ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଶସ୍ତ୍ର ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ କବଜା କରିଥିଲେ।
ଏହି ଯାନଗୁଡ଼ିକ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଏବଂ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ତାଲିବାନମାନଙ୍କ ପାଖରେ RPG-7 ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚର୍, ଭାରୀ ମେସିନ୍ ଗନ୍ (ଯେପରିକି DShK), ମୋର୍ଟାର ଏବଂ କିଛି ତୋପ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ତାଲିବାନମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହାଲୁକା ଠାରୁ ଭାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବିଶାଳ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବୈଷୟିକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ତାଲିମ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି।
କିନ୍ତୁ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଆଗକୁ ଏଭଳି ଜାରି ରହିଲା , ତେବେ ଭାରତ କାହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ? ଭାରତ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଦେଶ ତେଣୁ ଏହା କେଉଁ ଦେଶକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଦୁଇ ଦେହ ମଧ୍ୟରେ ଆପୋଷ ବୁଝାବଣା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବ ।