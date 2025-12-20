(video) ପାକିସ୍ତାନର ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜେତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଛେଳି ଏବଂ ତେଲ ବୋତଲ! ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ
ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ଉପହାରରେ ମିଳିଲା ଛେଳି! ଫ୍ୟାକ୍ଟଚେକ୍ ରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସତ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ମାନଦଣ୍ଡରେ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳି ଏବଂ ଦଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଟ୍ରୋଲ୍ମାନଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ।
ସାଧାରଣତଃ, କ୍ରିକେଟ୍ରେ ମ୍ୟାଚ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଏକ ଚମକଦାର ଟ୍ରଫି ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ “ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍” ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରାଯିବା ପାଇଁ ଏକ ଛେଳି ଏବଂ ଦୁଇଟି ତେଲ ବୋତଲ ମିଳେ, ତେବେ ଆପଣ କ’ଣ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ଏହିପରି ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି।
ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓର ସତ୍ୟତା:
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ଏକ ଭିଡିଓରେ, ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିଥିବା କ୍ରିକେଟର ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ଏକ ଛେଳି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହାସହ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ତେଲ ବୋତଲ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ପୋଷ୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନରେ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ସମାନ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଏ। ହେଲେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚେକ୍ ରୁ ଜଣାପଡିଲା ଯେ ଭିଡିଓଟି ନକଲି ଏବଂ ଏଆଇ ବ୍ୟବହାର କରି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି।
If you win Player of the Match in Pakistan, you get a goat and two bottles of oil as a prize.😂 pic.twitter.com/TsAvTEN1JZ
— Aditya (@Warlock_Aditya) December 20, 2025
ହେୟାର୍ ଡ୍ରାୟର୍ ଏବଂ ଟ୍ରିମର୍ ପରି ଉପହାର:
ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓଟି ନକଲି ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ପାକିସ୍ତାନ ସୁପର ଲିଗ୍ (ପିଏସ୍ଏଲ୍)ରେ ଖେଳାଳିମାନେ ଅଜବ ଉପହାର ପାଇଥିବାର ନଜିର ରହିଛି।
କରାଚୀ କିଙ୍ଗସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳୁଥିବା ଜେମ୍ସ ଭିନ୍ସଙ୍କୁ ମୁଲତାନ ସୁଲତାନସ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଶତକ ପାଇଁ ଏକ ହେୟାର ଡ୍ରାୟର ଉପହାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। କରାଚୀ କିଙ୍ଗସ୍ ପକ୍ଷରୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାସନ ଅଲିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏକ ଟ୍ରିମର ଉପହାର ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଏଆଇ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାଯାଇନଥିଲା; ବରଂ ଖେଳାଳିମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ହେୟାର ଡ୍ରାୟର ଏବଂ ଟ୍ରିମର ଭଳି ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି।