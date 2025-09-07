ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଉଡ଼ିଲା ଚେୟାର, ଟେବୁଲ: ୨ ଯୁବତୀଙ୍କ ଭିତରେ ହେଲା କୁକୁର-ବିଲେଇ ଲଢ଼େଇ; ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓ

By Jyotirmayee

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଗୋରଖପୁରର ଏକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଦୁଇଜଣ ଝିଅ ଏପରି ଭାବରେ ଝଗଡ଼ା କଲେ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ପଡିଲା। ଧଳା ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିବା ଝିଅଟି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତଳେ ପକାଇ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଲା।

ରାମଗଡ଼ତାଲର ଆଜାଦ ଥାନାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଜେକେ ଫୁଏଲ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ଥିବା ଏକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ାର ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।

କ’ଣ ହେଲା
ହେଲମେଟ୍ ବିନା ତେଲ ନେବାକୁ ଆସିଥିବା ଝିଅକୁ ତେଲ ମନା କରାଯିବାରୁ ଏହି ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ କାମ କରୁଥିବା ଝିଅ ଏବଂ ସ୍କୁଟରରେ ତେଲ ନେଉଥିବା ଝିଅ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା।

ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହାତ, ଗୋଡ ଏବଂ ଚେୟାର ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା… ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ।

ପେଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ

ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘର ଡିଭିଜନାଲ ସଭାପତି ରାଜନ ଶାହି ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି “ହେଲମେଟ୍ ନାହିଁ, ତେଲ ନାହିଁ”କୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ସମସ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ପୋଲିସ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବା ଉଚିତ।

ଏହି ଘଟଣା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ହେଲମେଟ୍ ବିନା ତେଲ ମନା କଲେ ଲୋକମାନେ ହିଂସାତ୍ମକ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ। ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।

‘ନୋ ହେଲମେଟ୍, ନୋ ଅଏଲ’

ୟୁପିରେ “ନୋ ହେଲମେଟ୍, ନୋ ଇନ୍ଧନ” ଅଭିଯାନ କେତେ ସଫଳ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ଅଛି। ଭିଡିଓ ଦେଖି ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ସ୍କୁଟିରେ ଥିବା ଯୁବତୀ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ କର୍ମଚାରୀ ଯୁବତୀଙ୍କ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି।

 

