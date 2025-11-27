ଏହି ୪ଜଣ ଖେଳାଳି ଦଳକୁ ଫେରିଲେ, ଭାରତ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ହୋଇଯିବ ନମ୍ବର ୱାନ! ବିରୋଧୀ ଦେଖିଲେ ଥରିବେ, କିଏ କିଏ ଏହି ଖେଳାଳି ଜାଣିରଖନ୍ତୁ…
ଏବେବି ସମୟ ଅଛି ଏହି ଚାରି ଖେଳାଳି ଦଳକୁ ଫେରିଲେ ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଦଳ ହୋଇପାରିବ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଯଦି କେହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥାନ୍ତେ ଯେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ୨-୦ ରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ହାରିବ, ତେବେ ଏହା ଏକ ମଜା ପରି ମନେ ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି ଫଳାଫଳକୁ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହେବା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।
ଭାରତର ଟେଷ୍ଟ ଦଳ ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଯୁବ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ଗର୍ବ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। କେଏଲ ରାହୁଲ, ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ, ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ, ନୀତିଶ ରେଡ୍ଡୀ, ରିଷଭ ପନ୍ତ ଏବଂ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲଙ୍କ ପରି ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନମାନେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକୀୟ ସ୍ପିନରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ବୋଲିଂ ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ବୋଲିଂ ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ପଡ଼ିଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ବୋଲିଂ ବିଭାଗରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସୁଯୋଗ ନେଇ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୨୫ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତୀୟ ମାଟିରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା।
ଯଦି ବିସିସିଆଇ ଚୟନ କମିଟି ଏହି ଚାରି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ଦଳକୁ ଫେରାଇ ଆଣେ, ତେବେ ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଦଳ ହୋଇପାରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଚାରି ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା:
ବିରାଟ କୋହଲି: ବିରାଟ କୋହଲି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ ମାସରେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ରେଡ୍-ବଲ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ, କୋହଲି ଭାରତ ପାଇଁ କେବଳ ODI ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ୩୭ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ କ୍ରିକେଟ୍ ବାକି ଅଛି।
ଯଦି BCCI ଚୟନ କମିଟି କୋହଲିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅବସର ସମାପ୍ତ କରି ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟକୁ ଫେରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରେ, ତେବେ ଏହା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ମଧ୍ୟକ୍ରମରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଭାରତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ଶକ୍ତିକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିବ।
ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ: ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲିଂ ଉଭୟରେ ଜଣେ ମାହିର। ବର୍ତ୍ତମାନର ଭାରତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ମଧ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ, ଏବଂ ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେଙ୍କ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ ଜଣେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଯିଏ କ୍ରିଜ୍ରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ରହି କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ରନ୍ କରିପାରିବେ।
ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୩ ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ପାଇଁ ୮୫ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ୩୮.୪୬ ହାରରେ ୫୦୭୭ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି।
ମହମ୍ମଦ ଶାମି: ଅଭିଜ୍ଞ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ଶାମିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଭାରତର ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ଆକ୍ରମଣକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ। ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି, ଏବଂ ବୋଲିଂ ବିଭାଗରେ ଦଳ ମହମ୍ମଦ ଶାମିଙ୍କୁ ମିସ୍ କରୁଛି। ମହମ୍ମଦ ଶାମି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ପାଇଁ ୬୪ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ୨୨୯ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି।
ସେ ଭାରତୀୟ ମାଟିରେ ୨୧ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୭୬ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ମହମ୍ମଦ ଶାମିଙ୍କ ପାଖରେ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ଅଛି। ଫିଟନେସ୍ ସମସ୍ୟା ଦର୍ଶାଇ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ମହମ୍ମଦ ଶାମିଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ଦଳରୁ ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ବିସିସିଆଇ ଚୟନ କମିଟି ମହମ୍ମଦ ଶାମିଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ଦଳକୁ ଫେରାଇ ଆଣେ, ତେବେ ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଦଳ ହୋଇପାରିବ।
ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ: ଗତ ଡିସେମ୍ବରରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଘାତକ ଭିନ୍ନତା ସହିତ ବୋଲିଂ କରୁଥିବା ଅଭିଜ୍ଞ ଅଫ୍-ସ୍ପିନର ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ଅବସର ପରେ ଭାରତର ସ୍ପିନ୍ ବୋଲିଂ ବିଭାଗ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କୁ ଅବସରରୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରାଯାଏ, ତେବେ ସେ ଭାରତର ଟେଷ୍ଟ ଦଳକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ମଜବୁତ କରିପାରିବେ।