ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଏହି କାରଣରୁ ଶୀଘ୍ର ଡାଉନ୍ ହୋଇଯାଏ EV ବ୍ୟାଟେରୀ, ଯଦି ଅଧିକ ଦୂର ଚଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି କଥା ମନେରଖନ୍ତୁ
EV Battery Summer Care Tips : ଭାରତର ଅନେକ ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା 45°C ପାର୍ କରିଯାଇଛି। ଏଭଳି ପାଗରେ ମଣିଷଙ୍କ ସହିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି (EV) ର ବ୍ୟାଟେରୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଥାଏ ଯେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ସେମାନଙ୍କ EV ର ରେଞ୍ଜ ହଠାତ କମିଯାଏ, ଚାର୍ଜିଂ ଧୀମା ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ ଶୀଘ୍ର ଗରମ ହୋଇଯାଏ। EV ବ୍ୟାଟେରୀ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାପମାତ୍ରାରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବାହାରର ତାପମାତ୍ରା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ନିଜକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି ଜରୁରୀ କଥା ଧ୍ୟାନରେ ରଖାଯାଏ, ତେବେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ମଧ୍ୟ EV ରୁ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ମିଳିପାରିବ। ଏହା ସହିତ ସଠିକ୍ ଚାର୍ଜିଂ ଅଭ୍ୟାସ, ସ୍ମାର୍ଟ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଏବଂ ଟିକିଏ ସାବଧାନତା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଟେରୀର ଆୟୁଷକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରଖିପାରିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ କେଉଁ କାରଣରୁ EV ବ୍ୟାଟେରୀ ଶୀଘ୍ର ଡାଉନ୍ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଦିନ ଚଳାଇବାକୁ ହେଲେ କେଉଁ କଥା ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବା ଉଚିତ୍।
ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ କେଉଁ କାରଣରୁ EV ର ବ୍ୟାଟେରୀ ଶୀଘ୍ର ଡାଉନ୍ ହୋଇଯାଏ?
ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ିରେ ଲିଥିୟମ୍-ଆୟନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହି ବ୍ୟାଟେରୀଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ପାଗରେ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଆଖପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଭିତରେ ଗରମ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ଏଭଳି ସମୟରେ ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟାଟେରୀ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଚାଲୁ କରିଦିଏ। ଏହି ସିଷ୍ଟମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଥଣ୍ଡା ତ ରଖେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଡ୍ରାଇଭିଂ ରେଞ୍ଜ୍ କମିବାକୁ ଲାଗେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଖରାରେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କ କରନ୍ତି, ତେବେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଉପରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଚାପ ପଡ଼ିଥାଏ।
ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ EV ର ରେଞ୍ଜ୍ କାହିଁକି କମିଯାଏ?
ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ EV ବ୍ୟାଟେରୀ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚାପ ବଢ଼ିଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଗାଡ଼ିର ରେଞ୍ଜ୍ କମ୍ ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରବଳ ଗରମରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଶୀଘ୍ର ଗରମ ହୁଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ତାପମାତ୍ରାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ିର କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ କାମ କରେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଅତିରିକ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ଅନ୍ୟପଟେ AC ଚଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଟେରୀର ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ିଯାଏ। ଯଦି ଗାଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଗତିରେ ଚଳାଯାଏ କିମ୍ବା ବାରମ୍ବାର ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ କରାଯାଏ, ତେବେ ବ୍ୟାଟେରୀର ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଅନେକ ସମୟରେ EV ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା କୌଣସି ତ୍ରୁଟିର ସଙ୍କେତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗରମ ପାଗର ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରଭାବ ଅଟେ।
ଏହାକୁ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଚଳାଇବାକୁ ହେଲେ କେଉଁ କଥା ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବା ଉଚିତ୍:
ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ EV ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ କିଛି ଜରୁରୀ କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଗାଡ଼ିକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରଖର ଖରାରେ ଠିଆ କରିବାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଛାୟାଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ପାର୍କିଂରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଧିକ ଗରମ ହେବ ନାହିଁ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଧିକ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସାଧାରଣ କିମ୍ବା ଲେଭଲ୍-2 ଚାର୍ଜିଂ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ବାରମ୍ବାର 100 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାର୍ଜ କରିବାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମାନନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ 20 ପ୍ରତିଶତରୁ 80 ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ।
ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଚାର୍ଜିଂ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ କିଛି ସମୟ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସ୍ମୁଥ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରନ୍ତୁ, ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଲେରେସନ୍ ଏବଂ ଅଧିକ ସ୍ପିଡ୍ରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ବ୍ୟାଟେରୀ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଚାପ ପକାଇଥାଏ।
ସଠିକ୍ ଟାୟାର ପ୍ରେସର୍ ବଜାୟ ରଖିବା, ଓଜନ କମ୍ ରଖିବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରି-କଣ୍ଡିସନିଂ ଫିଚର୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଟେରୀର ଆୟୁଷ ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।