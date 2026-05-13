ଏହି ଦେଶରେ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ ଗୋଡ଼, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ପଛର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ
ଏହି ଦେଶରେ ଚିକେନଠୁ ବି ମହଙ୍ଗା କୁକୁଡ଼ା ଗୋଡ଼।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କୁକୁଡ଼ା କିଣିବା ସମୟରେ କୁକୁଡ଼ା ଗୋଡ଼କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତିନି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ, ମୂଲ୍ୟହୀନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶରେ ଏହି ଗୋଡ଼ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ? ବିଶେଷକରି ଚୀନ୍, ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଭିଏତନାମ ଏବଂ କିଛି ଆଫ୍ରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ, ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଦର ସହିତ ଖାଆନ୍ତି।
ସେଠାରେ, କୁକୁଡ଼ା ଗୋଡ଼କୁ ଏକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ।
ଚୀନ୍ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶରେ ଚାହିଦା କାହିଁକି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି:
ଚୀନରେ କୁକୁଡ଼ା ଗୋଡ଼କୁ “ଫିନିକ୍ସ କ୍ଲଜ୍” ଭାବରେ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନିତ ହୁଏ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଯେପରିକି ମସଲାଦାର ସସ୍, ସୁପ୍ ଏବଂ ସ୍ନାକ୍ସରେ।
ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏଥିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର କୋଲାଜେନ୍ ଏବଂ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଏ, ଯାହା ଚର୍ମ ଏବଂ ହାଡ଼ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଏହି କାରଣରୁ, ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭର ଏକ ଉତ୍ସ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅନେକ ଏସୀୟ ଦେଶରେ ବିବାହ, ପାର୍ଟି ଏବଂ ଉଚ୍ଚମାନର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ଚାହିଦା ଅଧିକ।
କମ୍ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଅଧିକ ଚାହିଦା ଯୋଗୁଁ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି:
କୁକୁଡ଼ା ଗୋଡ଼ର ବୃଦ୍ଧିର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି କମ୍ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଅଧିକ ଚାହିଦା ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୁଳନ। ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ା ମାତ୍ର ଦୁଇ ଫୁଟ ଉତ୍ପାଦନ କରେ, ହେଲେ ଅନେକ ଦେଶରେ ଏହାର ଚାହିଦା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥାଏ।
ଏହି କାରଣରୁ ଆମେରିକା ଏବଂ ବ୍ରାଜିଲ ଭଳି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ପରିମାଣରେ କୁକୁଡ଼ା ଗୋଡ଼ ରପ୍ତାନି କରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ଅନ୍ୟ କୁକୁଡ଼ା ଅଂଶ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ।
ଏହା ସହିତ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି।
ବିକଶିତ ଖାଦ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ:
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାନ୍ଧଣା ପସନ୍ଦ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଯାହା ମୂଲ୍ୟହୀନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ତାହା ଅନ୍ୟତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରେ।
ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କୁକୁଡ଼ା ଗୋଡ଼ର ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଏହି ବିକଶିତ ଖାଦ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତିଫଳନ। ଏହା ଆଉ କେବଳ କୁକୁଡ଼ାର ଏକ ନଗଣ୍ୟ ଅଂଶ ନୁହେଁ; ବରଂ ଏହା ଅନେକ ଦେଶର ଖାଦ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ବିକଶିତ ହୋଇଛି।