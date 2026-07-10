ଫଳମୂଳ କିମ୍ୱା ମିଠା ନୁହେଁ… ଭାରତର ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ମିଳେ ଟଙ୍କା!

ଭାରତର ଅନନ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ଦିଆଯାଏ ଟଙ୍କା।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତରେ ଅନେକ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଯେଉଁଠାରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପୂଜାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭୋଗ ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମ୍ପରା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ।

ସାଧାରଣତଃ, ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ପୂଜା କରିବା ଏବଂ ଦେବତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ମିଠା କିମ୍ୱା ଫଳମୂଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସମାନ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଏ।

କିନ୍ତୁ, ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆମ ଦେଶରେ ଏପରି କିଛି ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଫଳ କିମ୍ବା ମିଠା ବଦଳରେ, ଟଙ୍କା ନୋଟ୍ ଏବଂ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ଦିଆଯାଏ?

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଗାଳି କଲେ ଗୌତମ…

ଜମାଖୋରୀ ଉପରେ ଲାଗିବ ରୋକ, ମିଳିବ ଅଧିକ…

ଏହି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଟିକେ ଅଜବ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ; ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭାରତର ସେହି ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଯେଉଁଠାରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଏ।

କରୁଣାସାମୀ ମନ୍ଦିର ତାମିଲନାଡୁ:

କରୁଣାସାମୀ ମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେବୀ କରୁଣାସାମୀଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। ଏହା ତାମିଲନାଡୁର ଥେନି ଜିଲ୍ଲାର କଦମଲାଇକୁଣ୍ଡୁ ନିକଟରେ ଏକ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ।

ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଇନଗତ ବିବାଦ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ; ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ମୁଦ୍ରା ନୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ମୂଳ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଯେ ଦେବୀ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।

ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର, ରତଲାମ:

ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ରତଲାମର ମାନକ ଚୌକରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଧନତେରସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ପାଞ୍ଚ ଦିନିଆ ଦୀପାବଳି ପର୍ବରେ ଭକ୍ତମାନେ ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଦେବୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି।

ଉତ୍ସବ ଶେଷ ହେବା ପରେ, ଏହି ପ୍ରସାଦ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଏ। ଏହା ସହିତ, ଏଠାରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ଟଙ୍କା ଏବଂ ମୁଦ୍ରା ବଣ୍ଟନ କରିବାର ଏକ ପରମ୍ପରା ଅଛି।

You might also like More from author
More Stories

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଗାଳି କଲେ ଗୌତମ…

ଜମାଖୋରୀ ଉପରେ ଲାଗିବ ରୋକ, ମିଳିବ ଅଧିକ…

ତୀବ୍ର ବେଗରେ ବ୍ୟାପୁଛି ନିଆଁ: ଜୀବନ ବିକଳରେ…

ମୁଁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପରି ଦୁର୍ବଳ…

1 of 20,470