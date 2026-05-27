ଏହି ଦେଶରେ ମୋଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦିଏନି କମ୍ପାନୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବ ଏହା ପଛର ସତ

ଏହି ଦେଶରେ ମୋଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବା କାହିଁକି ମନା?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱରେ ଏପରି ଏକ ଦେଶ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଦକ୍ଷତା ଅପେକ୍ଷା ଓଜନ ଆଧାରରେ ଚାକିରି ଦିଆଯାଏ? ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଟିକେ ଅଜବ ଲାଗିପାରେ କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ସତ।

ଏହି ଦେଶ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନୁହେଁ ବରଂ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଯାହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ କୁହାଯାଏ। ଏସିଆର ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଚୟନିତ ତାଲିକା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି।

ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ଦେଶ ଅଧିକ ଓଜନ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମନା କରେ; କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଏହା କାହିଁକି କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ପଛରେ କ’ଣ କାରଣ ରହିଛି? ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ପଛରେ ଥିବା ସତ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା।

ଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ ଭାରି ମୋଟାପଣ:

୧. କଠୋର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମାନଦଣ୍ଡ

ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ସମାଜରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଶରୀର ଉପରେ ଆଧାରିତ ଭେଦଭାବ (“ଦୃଶ୍ୟବାଦ” ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା) ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ।

ସେଠାକାର କର୍ପୋରେଟ୍ ଜଗତ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଯେ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଶରୀର ଏବଂ ଓଜନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ସେମାନେ କିପରି ଏକ କମ୍ପାନୀର କାମ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିପାରିବେ? ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଦେଶର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଅଧିକ ଓଜନ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଅଣଦେଖା କରାଯାଏ।

୨. ରିଜ୍ୟୁମ୍‌ରେ ଫଟୋ ଏବଂ ଶରୀର ଓଜନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ

ଭାରତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶରେ ରିଜ୍ୟୁମ୍‌ (ସିଭି) ସହିତ ଏକ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ସଂଲଗ୍ନ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ। ଏହାର ବିପରୀତରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ ଚାକିରି ଆବେଦନ ସହିତ ଏକ ପାସପୋର୍ଟ ଆକାରର ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ।

ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ଓଜନ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ମାଗନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଚାରିପାଖରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସେମାନେ କେତେ ଫିଟ୍ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଘୂରିଥାଏ।

୩. ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମାନଦଣ୍ଡର ଚାପ

ଆପଣ ହୁଏତ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ବିଶ୍ୱର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ରାଜଧାନୀ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ସେଠାକାର ସମାଜ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର କଠୋର ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛି।

ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ “S-ଆକୃତି” କିମ୍ବା ପତଳା ଶରୀର ରଖିବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ “V-ଆକୃତି” ମୁହଁ ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅଧିକ ଓଜନ ହେବା ଆଳସ୍ୟର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ, ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ଯାହା ଓଜନଦାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦର ଶିକାର କରିଥାଏ।

୪. ନିଯୁକ୍ତିରେ ଭେଦଭାବ

ଏହି ତୀବ୍ର ସାମାଜିକ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଯୁବପିଢ଼ି ପ୍ରାୟତଃ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ବିକାରର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନେକ ଯୁବକ କେବଳ ଓଜନ ହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ କମ୍ପାନୀର ବ୍ରାଣ୍ଡ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି।

କର୍ପୋରେଟ୍ ଜଗତ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଛାଟ:

ହେଲେ, ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ସରକାର କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଫେୟାର ହାୟାରିଂ ପ୍ରକ୍ଟିସ୍ ଆକ୍ଟରେ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ୩୦ ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ଫର୍ମରୁ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍, ଉଚ୍ଚତା, ଓଜନ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛି।

ହେଲେ, ଚାକିରି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଏପରି ପକ୍ଷପାତିତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇପାରେ।

