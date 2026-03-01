ଏହି ଦେଶରେ କଏଦୀ ବି ଦିଅନ୍ତି ଭୋଟ୍, କାହିଁକି ଏପରି ନିୟମ, ଜାଣିଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେବେ
ଭାରତରେ କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ଜେଲରେ ଥିବା କଏଦୀମାନେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିଚାରାଧୀନ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଏ।
କିନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶରେ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଏଠାରେ, କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଜେଲ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରେ କିନ୍ତୁ ନାଗରିକତାରୁ ନୁହେଁ।
କଏଦୀମାନେ କେଉଁଠାରେ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ପାଆନ୍ତି:
ଅନେକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶ କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି। ନରୱେ, ସ୍ୱିଡେନ, ଡେନମାର୍କ, ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସ୍ପେନ୍ ଏବଂ ଚେକ୍ ଗଣରାଜ୍ୟ ଭଳି ଅନେକ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାନ୍ତି ନାହିଁ।
ସେହିପରି କାନାଡା, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଭଳି ଦେଶ ମଧ୍ୟ କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଆଇନ ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ। ସ୍ୱଳ୍ପ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଥିବା କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାର ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ଆଇନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ସ୍ୱଳ୍ପ ଦଣ୍ଡ ସାଧାରଣତଃ ତିନି ରୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଦଣ୍ଡର ଅର୍ଥ ବୁଝାଏ। ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମତଦାନକୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣର ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅଂଶ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି।
ନାଗରିକତାର ଏକ ମୌଳିକ ଅଧିକାର:
କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପଛରେ ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଜେଲରେ ଥିବା ସମୟରେ ନାଗରିକତା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ। ଯଦିଓ କଏଦୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଗତିବିଧିର ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶର ନାଗରିକ ହୋଇ ରୁହନ୍ତି।
ଭୋଟ ଦେବା କେବଳ ଏକ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ନୁହେଁ ବରଂ ନାଗରିକତା ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ମୂଳ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ପୁନର୍ବାସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ:
ଏହି ଆଇନ ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପୁନର୍ବାସ ଏବଂ ସମାଜରେ ପୁନଃମିଳନ। ଅନେକ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବଳ ଦଣ୍ଡ ଉପରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସଂସ୍କାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ।
କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ କଏଦୀମାନେ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସମାଜରେ ମିଶିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ମୁକ୍ତି ପରେ ପୁନର୍ବାର ଅପରାଧ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଥାଏ।
ମାନବାଧିକାର କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି:
ୟୁରୋପୀୟ ମାନବାଧିକାର ଅଦାଲତ ଭଳି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କଏଦୀଙ୍କ ମତଦାନ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ ମାନବାଧିକାର ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରେ।
ଏହି ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ମତଦାନ ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାର ଏବଂ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହଟାଇବା ଅନୁଚିତ।
ଭାରତରେ ନିୟମ କାହିଁକି ଭିନ୍ନ:
ଭାରତରେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଆଇନ, ୧୯୫୧ର ଧାରା ୬୨ (୫) ଅନୁଯାୟୀ କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାରୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଆଇନ ମତଦାନକୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ନୁହେଁ, ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ବୋଲି ବିବେଚନା କରେ।
ସରକାର ଜେଲ ଭିତରେ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ସମୟରେ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ପ୍ରତିରୋଧକ ଅଟକରେ ରଖାଯାଇଥିବା କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ବାଲଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଭୋଟ ଦେବାର ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି।