ଭାରତର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଅଳିଆ ଦେଲେ ମିଳୁଛି ପେଟପୁରା ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ, ସବୁଠାରୁ ଅନନ୍ୟ ଏହି କାଫେ
ଏହି କାଫେରେ ଅଳିଆ ଦିଅ ପେଟପୁରା ଖାଇବା ଖାଅ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ପାଣି ପିଇବା ପରେ ଅସାବଧାନତାର ସହ ରାସ୍ତାରେ, ପାର୍କରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟତ୍ର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛୁ। ଆଉ ଅଳିଆ ସଂଗ୍ରହକାରୀମାନେ ପରେ ଏହି ଅଳିଆ ଉଠାଇ ନିଅନ୍ତି।
ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା, କିନ୍ତୁ ଛତିଶଗଡ଼ର ଅମ୍ବିକାପୁରର ଏକ କାଫେ ଏହି ସରଳ ଧାରଣାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଧାରଣାରେ ପରିଣତ କରିଛି।
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଅଳିଆ ବଦଳରେ ଲୋକମାନେ ମାଗଣାରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଏହା ଶୁଣି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଅନନ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।
ଏହି ଅନନ୍ୟ କାଫେ କିପରି କାମ କରେ:
ଛତିଶଗଡ଼ର ଅମ୍ବିକାପୁର ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି କାଫେକୁ ଗାର୍ବେଜ୍ କାଫେ କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଅମ୍ବିକାପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ଦ୍ୱାରା ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ଏହି ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। କାଫେର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପରିବେଶକୁ ସଫା କରିବା ଏବଂ ବାସହୀନ ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା।
ଅଳିଆ ବଦଳରେ କିପରି ମିଳେ ଖାଦ୍ୟ:
ଏହି କାଫେରେ, ଏକ କିଲୋ (୧୦୦୦ ଗ୍ରାମ) ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାଇଁ ଏକ ପୁଷ୍ଟିକର ଭର୍ତ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ଲେଟ୍ ଦିଆଯାଏ।
ଅଧ କିଲୋ (୫୦୦ ଗ୍ରାମ) ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଦେଇ ବଡାପାୱ କିମ୍ବା ସମୋସା ଭଳି ନାସ୍ତା ଦିଆଯାଏ।
ଏହା କାହିଁକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର:
ଏହି କାଫେ ଶିରୋନାମା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଏହାର ଅନନ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଏକାସଙ୍ଗେ ଦୁଇଟି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରେ।
ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା: ଏହି କାଫେର ପଦକ୍ଷେପ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରୁଥିବା ଏବଂ ପୁନଃଚକ୍ରିତ ହୋଇପାରିବା ଭଳି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ସହଜରେ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅମ୍ବିକାପୁରରେ ଅଳିଆ ଗଦାକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ଯାହା ପରିବେଶକୁ ସଫା କରିଛି।
କ୍ଷୁଧା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ: ଏହି କାଫେ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚମତ୍କାରଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ ଯେଉଁମାନେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହେତୁ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋକିଲା ଶୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅଳିଆ ତୋଳି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି।
ଅମ୍ବିକାପୁରର ଏହି ଗାର୍ବେଜ୍ କାଫେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ନୂତନ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଜନ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଯଦି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଠିକ୍ ଥାଏ, ତେବେ ପଥ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ।