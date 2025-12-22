ଏହି ମୁସଲିମ୍ ଦେଶରେ ଭାରତର ୧ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ ରାଜା ଭଳି ଫିଲିଙ୍ଗ୍ସ, ଏକ ଲକ୍ଷରୁ ହୋଇଯିବେ କୋଟିପତି!

ଏହି ଦେଶରେ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଯଦିଓ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା, ଡଲାର, ୟୁରୋ ଏବଂ ପାଉଣ୍ଡ ତୁଳନାରେ ଦୁର୍ବଳ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱରେ ଏପରି କିଛି ଦେଶ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ।

ମଧ୍ୟ ଏସିଆର ଏକ ଦେଶ ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଦେଶକୁ ଉଜବେକିସ୍ତାନ କୁହାଯାଏ। ଉଜବେକିସ୍ତାନର ମୁଦ୍ରାକୁ ସୋମ କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍। Vice.com ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗୋଟିଏ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ୧୩୪ ଉଜବେକିସ୍ତାନୀ ସୋମ ସହିତ ସମାନ।

ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାରତରୁ ଉଜବେକିସ୍ତାନକୁ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ ୧୩.୪ ନିୟୁତ ସୋମରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଯଦିଓ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼ ମନେହୁଏ, ସେଠାରେ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ମୁଦ୍ରା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ।

ଉଜବେକିସ୍ତାନରେ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାର ଶକ୍ତି ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହାର ଦୁର୍ବଳ ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ସୀମିତ ଅର୍ଥନୀତି ଯୋଗୁଁ। ଦେଶ ମୁଖ୍ୟତଃ କପା, ସୁନା ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ବହୁତ ବଡ଼ ଏବଂ ଅଧିକ ବିବିଧ। ଏହି କାରଣରୁ ସେଠାରେ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଖାଯାଏ।

ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଲୋକପ୍ରିୟତା:

ଉଜବେକିସ୍ତାନ ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରମଶଃ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତାସକେଣ୍ଟ ଏବଂ ସମରକନ୍ଦ ଭଳି ସହରଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଐତିହାସିକ କୋଠା, ପୁରୁଣା ବଜାର ଏବଂ ଚମତ୍କାର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ହୋଟେଲ, ଟ୍ୟାକ୍ସି ଏବଂ ଦୋକାନ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଲଭ, ଯାହା ଯାତ୍ରା ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ।

ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷୀର, ପନିପରିବା, ଫଳ ଏବଂ ଶସ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ସାଧାରଣ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ହୁଏ, ଏହି ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କମ୍ ମନେହୁଏ। ଏହା ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବଜେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।

