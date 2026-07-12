ଘରର ଏହି କୋଣରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଅପରାଜିତା ଗଛ, ଧନ-ସମ୍ପତ୍ତି, ସୁଖ-ସମୃଦ୍ଧିର ବର୍ଷା ହେବ
ଘରର କେଉଁ କୋଣରେ ଅପରାଜିତା ଗଛ ଲଗାଇବା ଶୁଭ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନେକ ଗଛ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଘରେ ଲଗାଇବା ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଅପରାଜିତା ଗଛ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ।
ଏହା ସୁନ୍ଦର ନୀଳ ଏବଂ ଧଳା ଫୁଲ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା, ଏହି ଗଛର ଧାର୍ମିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଅପରାଜିତା କୁ ସଠିକ ଦିଗରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଘର ଭିତରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବାହ ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ।
ହେଲେ, ସଠିକ ଦିଗକୁ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ କିଛି ଜରୁରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାଳନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଅପରାଜିତାକୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ଦିଗକୁ ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ତାହା ଜାଣିବା।
ଅପରାଜିତା ଗଛର ଧାର୍ମିକ ମହତ୍ତ୍ୱ:
ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ, ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ବିଭିନ୍ନ ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା ସମୟରେ ଏହି ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବା ବିଶେଷ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ଅପରାଜିତା ଗଛ ଘର ମଧ୍ୟରେ ସକାରାତ୍ମକତା ଏବଂ ଶୁଭ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ।
ଅପରାଜିତା ଗଛ କେଉଁ ଦିଗରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ:
ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଉତ୍ତର, ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଅପରାଜିତା ଗଛ ଲଗାଇବା ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଦିଗଗୁଡ଼ିକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରଖିଥିବା ଅପରାଜିତା ଗଛ ଘରେ ସମୃଦ୍ଧି, ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
କେଉଁ ଦିଗରେ ରଖିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ:
ବାସ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅପରାଜିତା ଗଛ ଲଗାଇବାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହି ଦିଗରେ ଗଛ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ଏହା ସହିତ, ଗଛକୁ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହା ସବୁବେଳେ ଅନ୍ଧାର କିମ୍ବା ଅପରିଷ୍କାର ରହିଥାଏ।
ପୂଜାରେ ଅପରାଜିତାକୁ କାହିଁକି ବିଶେଷ ବିବେଚନା କରାଯାଏ:
ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ଅପରାଜିତା ଫୁଲକୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଅନେକ ଲୋକ ଶୁକ୍ରବାର, ଗୁରୁବାର ଏବଂ ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ପୂଜା ପାଇଁ ଏହି ଫୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏହା ଘରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ।
ଅପରାଜିତା ଗଛ ଲଗାଇବାର ଫାଇଦା:
ବାସ୍ତୁ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ, ଅପରାଜିତା ଗଛକୁ ସଠିକ ଦିଗରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ବାତାବରଣ ବଜାୟ ରହିଥାଏ। ଏହାକୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି, ପାରିବାରିକ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ସହିତ ଏହା ଘରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ସବୁଜିମାର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରେ।
ଧାର୍ମିକ ମହତ୍ତ୍ୱ:
ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ବାସ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ଅପରାଜିତା ଗଛକୁ ଶୁଭ, ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହାକୁ ସଠିକ ଦିଗରେ ଲଗାଇବା ଏବଂ ନିୟମିତ ଯତ୍ନ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ବଜାୟ ରହିଥାଏ।