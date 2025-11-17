ଏମିତି ଏକ ଦେଶ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ପ୍ରତି ଘରେ ଲୋକ ବାଘ ପାଳୁଥିବାର ଦେଖି ପାରିବେ; କେଉଁ ଦେଶ ବିଷୟରେ କହୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା…
ଏହି ଦେଶରେ ବାଘ ପାଳିଥାନ୍ତି ଲୋକ!
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ ସକାଳ ଉଠିବା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ଚିତାବାଘକୁ ଦେଖିବେ ତେବେ ଆପଣ କଣ କରିବେ? ନିହାତି ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡି ସେଠାରୁ ପଳାଇବେ। ମାତ୍ର ଏମିତି ଏକ ଦେଶ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ସିଂହ ଓ ଚିତାବାଘ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ।
ଯେପରିକି ଭାରତରେ ଅନେକ ଲୋକ କୁକୁର ଓ ବିଲେଇକୁ ଘରେ ପୋଷା ମନାଇ ରଖନ୍ତି ଠିକ ସେହିପରି ଏକ ଦେଶେ ସିଂହ ଓ ବାଘକୁ ଲୋକ ପୋଷା ମନାଇ ରଖୁଥିବାର ଆପଣ ଦେଖି ପାରିବେ।
ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପାଳିତ ପଶୁ ଭାବରେ ସିଂହ ଏବଂ ଚିତାବାଘ ରଖାଯାଏ: ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଘରେ ପାଳିଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ସିଂହ, ଚିତାବାଘ ଏବଂ ଶୃଗାଳ ଭଳି ପ୍ରଜାତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାୟ 12ଟି ରାଜ୍ୟରେ 5,000 ରୁ ଅଧିକ ଚିତାବାଘ ପାଳିତ ପଶୁ ଭାବରେ ରଖାଯାଏ। ଜଙ୍ଗଲରେ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ କମ୍। ରାଜ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିୟମ ଭିନ୍ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ପାଳିତ ପଶୁ ଭାବରେ ରଖିଥାନ୍ତି।
ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE): UAEର ଧନୀ ଲୋକମାନେ ସିଂହ, ଚିତାବାଘକୁ ପୋଷା ପ୍ରାଣୀ ଭାବରେ ପାଳିଥାନ୍ତି। ଅକ୍ଟୋବର 2016 ରେ, ଦୁବାଇ ବେଳାଭୂମିରେ ଏକ କାରରେ ପାଞ୍ଚଟି ଚିତାବାଘର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପୋଷା ପ୍ରାଣୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାରରେ ସେମାନଙ୍କ ମାଲିକଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ।
2017 ପରେ, UAE ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଲାଗୁ କରିଥିଲା, ଯାହା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଘରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା 1 କୋଟି ଜରିମାନା କିମ୍ବା ଛଅ ମାସ ଜେଲ୍ ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଏବେ, ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଚିଡ଼ିଆଖାନା, ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ସର୍କସରେ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି।
ପାକିସ୍ତାନରେ ସିଂହ ଏବଂ ଚିତାବାଘ: ପାକିସ୍ତାନର ରାଜନେତା ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସିଂହ ଏବଂ ଚିତାବାଘକୁ ପାଳିତ ପଶୁ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେମାନଙ୍କର ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ।
2009 ମସିହାରେ, ନୱାଜ ସରିଫଙ୍କ ଭଣଜା ସଲମାନ ଶାହବାଜ ସିଂହ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମାଗିଥିଲେ, ଯାହା ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ବିଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ପ୍ରଜାତିରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ, ସମସ୍ତ ପାଳିତ ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଚିଡ଼ିଆଖାନାକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା।
ଭାରତରେ କଠୋର ନିୟମ: ଭାରତରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧ। ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ବାଘ, ସିଂହ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ରଖିବା ନିଷେଧ। ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଚିଡ଼ିଆଖାନା, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଂଶ ଭାବରେ ରଖାଯାଇପାରିବ।
ନିୟମ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ: ଘରେ ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ରଖିବା କେବଳ ଏକ ସଉକ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିପଦ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱର ବିଷୟ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ UAE ଭଳି ଦେଶରେ, ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ସଂଘୀୟ ସ୍ତରରେ ଆଇନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଭାରତରେ, ଆଇନ ଏତେ କଠୋର ଯେ ଅବୈଧ ପାଳନ ପାଇଁ ଭାରୀ ଜରିମାନା ଏବଂ ଜେଲଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।